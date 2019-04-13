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      Росія готується продовжити арешт 24 полоненим українським морякам

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      Захоплені українські військові на суді в Москві, січень 2019 року
      Захоплені українські військові на суді в Москві, січень 2019 року / krymr.com

      Російська Федерація планує продовжити арешт 24 полоненим українським морякам, яких вже більше 100 днів незаконно утримують за ґратами.

      Про це у своєму Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.

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      За його даними, 15 квітня до Лефортово надійдуть матеріали для обґрунтування клопотання, а вже 17 квітня відбудуться судові засідання.

      Як і в січні, Лефортовський районний суд Москви буде проводити судові засідання щодо військовополонених по четвірках, розподіливши їх між трьома суддями в "дві зміни",
      – зазначив Полозов.

      Як українські моряки опинились у полоні в Росії?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Після цього Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".

      У російський полон потрапили 24 українських моряки-члени екіпажу захоплених суден. Моряків спершу арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО та зараз утримують там під вартою.

      Українці оголосили себе військовополоненими. Це 24 січня визнали й у резолюції ПАРЄ.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі
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