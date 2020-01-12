Россия хочет уничтожить Украину, – Дейнега

У каждого украинского президента, от Виктора Ющенко до Петра Порошенко, была иллюзия, что с Россией можно о чем-то договориться. Однако после встречи с Владимиром Путиным эти иллюзии развенчиваются.

Такое мнение в интервью 24 каналу сказал волонтер и основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега. По его словам, как Ющенко, так и Порошенко очень надеялись, что встретятся с Путиным и поговорят с ним как бизнес-люди. Однако, как сказал один из израильских политиков, наше существование не может быть предметом договоренностей.

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"Очевидно, до всех украинских президентов, до Порошенко, это был 2015 год, окончательно дошло, по впечатлениям тех людей, которым я верю, что интерес России заключается в уничтожении Украины", – подчеркнул Дейнега.

Он считает, что Россию не устраивает любой вариант, который оставляет Украину независимым сильным государством, не важно в какой территориальной форме.

И Зеленского сейчас ждет разочарование. По моим впечатлениям и информации, до него еще окончательно не дошло. Но по крайней мере он посмотрел в глаза врагу. До него дошло многое другое, и это хорошо,

– подчеркнул волонтер.

По его словам, это развенчивание иллюзий может очень дорого обойтись Украине. Также добавил: "Мы можем не выдержать еще нескольких президентов, которые будут пытаться, и мы будем на этом что-то терять".

Смотрите полное интервью с Виталием Дейнегой: