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      Россия хочет уничтожить Украину, – Дейнега

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      Виталий Дейнега / Фото из соцсетей

      У каждого украинского президента, от Виктора Ющенко до Петра Порошенко, была иллюзия, что с Россией можно о чем-то договориться. Однако после встречи с Владимиром Путиным эти иллюзии развенчиваются.

      Такое мнение в интервью 24 каналу сказал волонтер и основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега. По его словам, как Ющенко, так и Порошенко очень надеялись, что встретятся с Путиным и поговорят с ним как бизнес-люди. Однако, как сказал один из израильских политиков, наше существование не может быть предметом договоренностей.

      К слову: Ему теперь или на кладбище, или под суд: Яковина о судьбе Путина

      "Очевидно, до всех украинских президентов, до Порошенко, это был 2015 год, окончательно дошло, по впечатлениям тех людей, которым я верю, что интерес России заключается в уничтожении Украины", – подчеркнул Дейнега.

      Он считает, что Россию не устраивает любой вариант, который оставляет Украину независимым сильным государством, не важно в какой территориальной форме.

      И Зеленского сейчас ждет разочарование. По моим впечатлениям и информации, до него еще окончательно не дошло. Но по крайней мере он посмотрел в глаза врагу. До него дошло многое другое, и это хорошо,
      – подчеркнул волонтер.

      По его словам, это развенчивание иллюзий может очень дорого обойтись Украине. Также добавил: "Мы можем не выдержать еще нескольких президентов, которые будут пытаться, и мы будем на этом что-то терять".

      Смотрите полное интервью с Виталием Дейнегой:

       

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      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Украина – Россия Новости России Владимир Зеленский Владимир Путин Война на Донбассе Новости Украины
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