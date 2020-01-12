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      Росія хоче знищити Україну, – Дейнега

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      Віталій Дейнега / Фото з соцмереж

      У кожного українського президента, від Віктора Ющенка до Петра Порошенка, була ілюзія, що з Росією можна про щось домовитися. Однак після зустрічі з Володимиром Путіном ці ілюзії розвінчуються.

      Таку думку в інтерв'ю 24 каналу сказав волонтер та засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега. За його словами, як Ющенко так і Порошенко дуже сподівалися, що зустрінуться з Путіним і поговорфять з ним як бізнес-люди. Однак, як сказав один з ізраїльських політиків, наше існування не може бути предметом домовленостей.

      До слова: Йому тепер або на цвинтар, або під суд: Яковина про долю Путіна

      "Очевидно, до всіх українських президентів, до Порошенка, це був 2015 рік, остаточно дійшло, за враженнями тих людей, яким я вірю, що інтерес Росії полягає в знищенні України", – наголосив Дейнега.

      Він вважає, що Росію не влаштовує будь-який варіант, який залишає Україну незалежною сильною державою, не важливо в якій територіальній формі.

      І Зеленського зараз чекає розчарування. За моїми враженнями та інформацією, до нього ще остаточно не дійшло. Але принаймні він подивився в очі ворогу. До нього дійшло багато чого іншого, і це добре,
      – наголосив волонтер

      За його словами, це розвінчування ілюзій може дуже дорого обійтися Україні. Також додав: "Ми можемо не витримати ще кількох президентів, які будуть намагатися, і ми будемо на цьому щось втрачати".

      Дивіться повне інтерв'ю з Віталієм Дейнегою: 

       

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      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Володимир Путін Володимир Зеленський Новини Росії Україна – Росія
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