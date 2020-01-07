00:40
7 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Вікенд Путіна у компанії брутальних чоловіків. Ментовські ігри
      Вєсті Кремля
      16:43, 5 січня
      Вєсті.UA. Жир: Хто врятує Дубінського. Савченко шукає роботу
      Вєсті.UA
      18:05, 6 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Йому тепер або на цвинтар, або під суд: Яковина про долю Путіна

      340 Читать новость на русском
      Володимир Путін / 24 канал

      У кар'єрі очільника Кремля настав такий момент, коли він не може мирно піти з посади. Крім того, скандал довкола телефонної розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа та ймовірний імпічмент Трампа грає аж ніяк не на користь Володимира Путіна.

      Таку думку висловив відомий журналіст Іван Яковина в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. Він пояснив, що у разі імпічменту Трампу, Конгрес і Сенат прийме "пекельні" санкції, яких неабияк боїться Росія.

      Важливо! Меркель на запрошення Путіна відвідає Москву: планує обговорити Україну

      Про які санкції йдеться

      Яковина зазначив, що ще два роки тому США підготували санкції проти російської банківської системи й нафтогазової галузі. Однак адміністрація Трампа весь цей час сильно заперечує їх. 

      Там багато всього, зокрема, і формування єдиного органу, який буде проводити санкції проти Росії на всіх можливих рівнях і напрямах. Тобто, такі санкції здатні знищити російську економіку за рік,
      – підкреслив Яковина.

      Які санкції зараз накладені на Росію?Починаючи з 2014 року проти Росії почали діяти 4 види санкцій: політичні, дипломатичні, фінансові та персональні. Їх запровадили США, ЄС та Україна. Зокрема п'ятий Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 294 російських компаній та 848 громадян Росії.

      Обмеження застосовані до керівників Ради Федерації Федеральних зборів РФ та депутатів Державної Думи РФ. Під санкції потрапили росіяни, які причетні до захоплення українських моряків та суден поблизу Керченської протоки, а також ті, хто були залучені до будівництва Керченського мосту, проведення псевдовиборів на окупованих територіях тощо.

      Журналіст додав, що політичне вікно можливостей у Путіна поступово звужується. Він заявив, що Україна не розвалиться, якщо ситуація на Донбасі, яка зараз відбувається, буде тривати ще рік. На його думку, Україна впорається з війною і не розвалить, як де держава. Натомість у Росії зовсім інша ситуація. "Може відбутися загибель не країни, а режиму, якщо відбудуться всі ці санкції", – наголосив Яковина.

      Проблема Путіна в тому, що в нього вже закінчився той термін, коли він міг піти мирно. Якщо він піде зараз, його обов'язково або посадять, або розстріляють, або відправлять в Гаагу чи ще щось. Він це прекрасно розуміє. Тому мирним шляхом він не піде від влади. Йому тепер або на цвинтар, або під суд,
      – підсумував журналіст.

      Також він нагадав, що Україна не має переставати тиснути на Кремль. "Україна може це робити, однак у неї завжди була ця дивна, цілком незрозуміла мені свідомість, що "ми бідні й нещасні не можемо нічого зробити". На Кремль можна тиснути через газ, через створення міжнародної коаліції", – повідомив Іван Яковина.

      Дивіться повне відео інтерв'ю з Іваном Яковиною на 24 каналі: 

       

      Ракетний крейсер Путіна не зміг пришвартуватись до пірсу у Стамбулі і повернувся в РФ: відео
      6 січня
      6184
      Автор: Альона Захарова, Олена Трибушна
      Теги: Новини політики Президент України Дональд Трамп ТОП Володимир Путін Санкції Петро Порошенко Імпічмент Нафтогаз
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      6 січня , 23:10 12 фактів про "Щедрик", яких ви не знали
      Настя Сукач 2913
      6 січня , 22:00 Головні новини 6 січня: українці святкують Різдвяний Святвечір, скандал з російською блогеркою
      Ірина Кошанська 1338
      6 січня , 19:11 Це дуже крутий бойовик: відверте інтерв'ю "кіборга" про оборону Донецького аеропорту
      Віталій Дейнега 1125
      6 січня , 18:00 Шматки металобрухту замість надійного кріплення: скандальне відкриття Шулявського мосту
      Дмитро Гнап 4176
      6 січня , 16:03 У Путіна закінчився термін, коли він міг піти мирно: ексклюзивне інтерв'ю з Яковиною
      Олена Трибушна 2971
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук