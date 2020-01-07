Йому тепер або на цвинтар, або під суд: Яковина про долю Путіна

У кар'єрі очільника Кремля настав такий момент, коли він не може мирно піти з посади. Крім того, скандал довкола телефонної розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа та ймовірний імпічмент Трампа грає аж ніяк не на користь Володимира Путіна.

Таку думку висловив відомий журналіст Іван Яковина в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. Він пояснив, що у разі імпічменту Трампу, Конгрес і Сенат прийме "пекельні" санкції, яких неабияк боїться Росія.

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Про які санкції йдеться

Яковина зазначив, що ще два роки тому США підготували санкції проти російської банківської системи й нафтогазової галузі. Однак адміністрація Трампа весь цей час сильно заперечує їх.

Там багато всього, зокрема, і формування єдиного органу, який буде проводити санкції проти Росії на всіх можливих рівнях і напрямах. Тобто, такі санкції здатні знищити російську економіку за рік,

– підкреслив Яковина.

Які санкції зараз накладені на Росію?Починаючи з 2014 року проти Росії почали діяти 4 види санкцій: політичні, дипломатичні, фінансові та персональні. Їх запровадили США, ЄС та Україна. Зокрема п'ятий Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 294 російських компаній та 848 громадян Росії.



Обмеження застосовані до керівників Ради Федерації Федеральних зборів РФ та депутатів Державної Думи РФ. Під санкції потрапили росіяни, які причетні до захоплення українських моряків та суден поблизу Керченської протоки, а також ті, хто були залучені до будівництва Керченського мосту, проведення псевдовиборів на окупованих територіях тощо.

Журналіст додав, що політичне вікно можливостей у Путіна поступово звужується. Він заявив, що Україна не розвалиться, якщо ситуація на Донбасі, яка зараз відбувається, буде тривати ще рік. На його думку, Україна впорається з війною і не розвалить, як де держава. Натомість у Росії зовсім інша ситуація. "Може відбутися загибель не країни, а режиму, якщо відбудуться всі ці санкції", – наголосив Яковина.

Проблема Путіна в тому, що в нього вже закінчився той термін, коли він міг піти мирно. Якщо він піде зараз, його обов'язково або посадять, або розстріляють, або відправлять в Гаагу чи ще щось. Він це прекрасно розуміє. Тому мирним шляхом він не піде від влади. Йому тепер або на цвинтар, або під суд,

– підсумував журналіст.

Також він нагадав, що Україна не має переставати тиснути на Кремль. "Україна може це робити, однак у неї завжди була ця дивна, цілком незрозуміла мені свідомість, що "ми бідні й нещасні не можемо нічого зробити". На Кремль можна тиснути через газ, через створення міжнародної коаліції", – повідомив Іван Яковина.

Дивіться повне відео інтерв'ю з Іваном Яковиною на 24 каналі: