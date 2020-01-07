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      Ему теперь или на кладбище, или в суд, – Яковина о судьбе Путина

      140 Читати новину українською
      Владимир Путин / 24 канал

      В карьере главы Кремля наступил такой момент, когда он не может мирно уйти с должности. Кроме того, скандал вокруг телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа и вероятный импичмент Трампа играет отнюдь не в пользу Владимира Путина.

      Такое мнение высказал известный журналист Иван Яковина в эксклюзивном интервью 24 каналу. Он пояснил, что в случае импичмента Трампу, Конгресс и Сенат примет "адские" санкции, которых сильно боится Россия.

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      О каких санкциях идет речь

      Яковина отметил, что еще два года назад США подготовили санкции против российской банковской системы и нефтегазовой отрасли. Однако администрация Трампа все это время сильно отрицает их.

      Там много всего, в том числе и формирование единого органа, который будет проводить санкции против России на всех возможных уровнях и направлениях. То есть, такие санкции способны уничтожить российскую экономику за год,
      – подчеркнул Яковина.

      Какие санкции сейчас наложены на Россию?
      Начиная с 2014 года против России начали действовать 4 вида санкций: политические, дипломатические, финансовые и персональные. Их ввели США, ЕС и Украина. В частности пятый Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 294 российских компаний и 848 граждан России.

      Ограничения применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатов Государственной Думы РФ. Под санкции попали россияне, которые причастны к захвату украинских моряков и судов вблизи Керченского пролива, а также те, кто были привлечены к строительству Керченского моста, проведению псевдовыборов на оккупированных территориях и тому подобное.

      Журналист добавил, что политическое окно возможностей у Путина постепенно сужается. Он заявил, что Украина не развалится, если ситуация на Донбассе, которая сейчас происходит, будет продолжаться еще год. По его мнению, Украина справится с войной и не развалится, как государство. Зато в России совсем другая ситуация. "Может произойти гибель не страны, а режима, если произойдут все эти санкции", – отметил Яковина.

      Проблема Путина в том, что у него уже закончился тот срок, когда он мог уйти мирно. Если он уйдет сейчас, его обязательно или посадят, или расстреляют, или отправят в Гаагу или еще что. Он это прекрасно понимает. Поэтому мирным путем он не уйдет от власти. Ему теперь или на кладбище, или в суд,
      – подытожил журналист.

      Также он напомнил, что Украина не будет переставать давить на Кремль. "Украина может это делать, однако у нее всегда была эта странное, совершенно непонятна мне сознание, что "мы бедные и несчастные не можем ничего сделать". На Кремль можно давить через газ, через создание международной коалиции", – сообщил Иван Яковина.

      Смотрите полное видео интервью с Иваном Яковиной на 24 канале:

       

      Вести.UA. Жир: Кто спасет Дубинского. Савченко ищет работу
      6 января
      1835
      Автор: Елена Трибушная, Алена Захарова
      Теги: Новости политики Дональд Трамп Нафтогаз Импичмент Петр Порошенко Президент Украины Санкции Владимир Путин ТОП
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