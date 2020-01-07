Ему теперь или на кладбище, или в суд, – Яковина о судьбе Путина

В карьере главы Кремля наступил такой момент, когда он не может мирно уйти с должности. Кроме того, скандал вокруг телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа и вероятный импичмент Трампа играет отнюдь не в пользу Владимира Путина.

Такое мнение высказал известный журналист Иван Яковина в эксклюзивном интервью 24 каналу. Он пояснил, что в случае импичмента Трампу, Конгресс и Сенат примет "адские" санкции, которых сильно боится Россия.

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О каких санкциях идет речь

Яковина отметил, что еще два года назад США подготовили санкции против российской банковской системы и нефтегазовой отрасли. Однако администрация Трампа все это время сильно отрицает их.

Там много всего, в том числе и формирование единого органа, который будет проводить санкции против России на всех возможных уровнях и направлениях. То есть, такие санкции способны уничтожить российскую экономику за год,

– подчеркнул Яковина.

Какие санкции сейчас наложены на Россию?

Начиная с 2014 года против России начали действовать 4 вида санкций: политические, дипломатические, финансовые и персональные. Их ввели США, ЕС и Украина. В частности пятый Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 294 российских компаний и 848 граждан России.



Ограничения применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатов Государственной Думы РФ. Под санкции попали россияне, которые причастны к захвату украинских моряков и судов вблизи Керченского пролива, а также те, кто были привлечены к строительству Керченского моста, проведению псевдовыборов на оккупированных территориях и тому подобное.

Журналист добавил, что политическое окно возможностей у Путина постепенно сужается. Он заявил, что Украина не развалится, если ситуация на Донбассе, которая сейчас происходит, будет продолжаться еще год. По его мнению, Украина справится с войной и не развалится, как государство. Зато в России совсем другая ситуация. "Может произойти гибель не страны, а режима, если произойдут все эти санкции", – отметил Яковина.

Проблема Путина в том, что у него уже закончился тот срок, когда он мог уйти мирно. Если он уйдет сейчас, его обязательно или посадят, или расстреляют, или отправят в Гаагу или еще что. Он это прекрасно понимает. Поэтому мирным путем он не уйдет от власти. Ему теперь или на кладбище, или в суд,

– подытожил журналист.

Также он напомнил, что Украина не будет переставать давить на Кремль. "Украина может это делать, однако у нее всегда была эта странное, совершенно непонятна мне сознание, что "мы бедные и несчастные не можем ничего сделать". На Кремль можно давить через газ, через создание международной коалиции", – сообщил Иван Яковина.

Смотрите полное видео интервью с Иваном Яковиной на 24 канале: