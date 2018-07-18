Россия искусственно создает очереди на границе с оккупированным Крымом

Российская пограничная служба создает искусственные очереди у пункта пропуска Чонгар на административной границе с оккупированным Крымом.

Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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"Оккупанты вчера встречали граждан Украины при въезде на полуостров в своем стиле – создавали искусственные очереди у КПВВ "Чонгар". Они специально осуществляли медленное оформление транспортных средств, хотя никаких объективных причин для этого не было", – говорится в сообщении.

На двух других контрольных пунктах (Каланчак и Чаплинка) скоплений автотранспорта не было.

Напомним, система онлайн-бронирования отелей Booking.com поддержала санкции в отношении Крыма и перестала работать на полуострове в понедельник, 16 июля.