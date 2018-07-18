Росія штучно створює черги на кордоні з окупованим Кримом

Російська прикордонна служба створює штучні черги біля пункту пропуску Чонгар на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.

Про це повідомляє прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України.

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"Окупанти вчора зустрічали громадян України при в'їзді на півострів у своєму стилі – створювали штучні черги біля КПВВ "Чонгар". Вони спеціально здійснювали повільне оформлення транспортних засобів, хоча жодних об’єктивних причин для цього не було", – йдеться у повідомлені.

На двох інших контрольних пунктах (Каланчак та Чаплинка) скупчень автотранспорту не було.

Нагадаємо, система онлайн-бронювання готелів Booking.com підтримала санкції щодо Криму і перестала працювати на півострові в понеділок, 16 липня.