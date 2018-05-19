Россия испытывает прототип истребителя нового поколения: фото самолета

В российском городе Жуковский (Московская область) были проведены летные испытания прототипа самолета-истребителя пятого поколения Су-57.

Об этом сообщается в блоге bmpd на платформе LiveJournal.

Отмечается, что в этот прототип самолета вместо одного из двигателей ("изделие 117") был установлен двигатель второго этапа ("изделие 30").

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Свой первый полет прототип Су-57 совершил в декабре 2017 года, а в феврале 2018 года испытания возобновились.

Этот военный самолет оборудован 30-миллиметровой автоматической пушкой. Он также может нести различные бомбы и ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".



Российский истребитель во время тестового полета