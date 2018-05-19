02:12
20 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
17°C 12°C
  • понедельник
    18°C 10°C
  • вторник
    20°C 12°C
  • среда
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, 19 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Россия испытывает прототип истребителя нового поколения: фото самолета

297 Читати новину українською
Россия испытывает прототип истребителя нового поколения
Россия испытывает прототип истребителя нового поколения / Russianplanes.net

В российском городе Жуковский (Московская область) были проведены летные испытания прототипа самолета-истребителя пятого поколения Су-57.

Об этом сообщается в блоге bmpd на платформе LiveJournal.

Отмечается, что в этот прототип самолета вместо одного из двигателей ("изделие 117") был установлен двигатель второго этапа ("изделие 30").

Читайте также: В России на аэродроме загорелся самолет-истребитель: опубликованы видео

Свой первый полет прототип Су-57 совершил в декабре 2017 года, а в феврале 2018 года испытания возобновились.

Этот военный самолет оборудован 30-миллиметровой автоматической пушкой. Он также может нести различные бомбы и ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Росія літак винищувач
Российский истребитель во время тестового полета

Теги: авиация Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук