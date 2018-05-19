Росія випробовує прототип винищувача нового покоління: фото літака

У російському місті Жуковський (Московська область) були проведені льотні випробування прототипу літака-винищувача п'ятого покоління Су-57.

Про це повідомляється у блозі bmpd на платформі LiveJournal.

Зазначається, що у цей прототип літака замість одного з двигунів ("виріб 117") було встановлено двигун другого етапу ("виріб 30").

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Свій перший політ прототип Су-57 здійснив у грудні 2017 року, а в лютому 2018 року випробування поновилися.

Цей військовий літак обладнаний 30-міліметровою автоматичною гарматою. Він також може нести різні бомби і ракети класу "повітря-повітря" і "повітря-земля".



Російський винищувач під час тестового польоту