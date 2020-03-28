Россия из-за коронавируса полностью закрывает границы: исключение–жители оккупированного Донбаса

В рамках борьбы с коронавирусом Россия временно приостанавливает движение через свои пункты пропуска на границе. Ограничения начинают действовать с 0:00 30 марта. Касаются они фактически всех граждан РФ, правда есть некоторые исключения. В частности, жители оккупированного Донбасса с российскими паспортами.

Соответствующее решение приняло российское правительство во главе с Михаилом Мишустиным. Документ уже опубликовали российские ресурсы.

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Согласно распоряжению российского правительства, Минтранс РФ совместно с ФСБ и Федеральной таможенной службой должны временно ограничить движение через автомобильные, пешеходные, речные, смешанные пункты пропуска на границе России. Также приостановят пропуск через сухопутный участок российско-белорусской границы.

Такие шаги действуют фактически в отношении всех граждан России.

Исключения составляют те россияне, кторые являются:

дипломатическими работниками;

должностными лицами Постоянного комитета Союзного государства и членами их семей;

водителями грузовиков международного сообщения;

экипажами автомобильных, речных и железнодорожных бригад международного сообщения;

персоналом, определенным международным соглашением РФ в сфере железнодорожного транспорта;

сотрудниками Межправительственной фельдъегерской связи (служба правительственной курьерской связи для доставки важных и секретных документов – 24 канал);

членами официальных делегаций;

курьерами дипломатической связи, выезжающих из РФ.

Все они на пунктах пропуска должны показать документы, удостоверяющие их личность.

Кроме того, ограничения не коснутся граждан РФ:

выезжающих из-за смерти близкого родственника (при условии наличия копии свидетельства или справки о смерти этого человека, а также документ, подтверждающий степень родства);

постоянно проживающие на территории Калининградской области (полуэксклава России) и едущие по железной дороге с одной части России к себе домой и обратно (при условии наличия в паспорте отметки, что они проживают на территории Калининградской области);

проживающие на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины (при условии наличия российского паспорта).

Также будут пропускать через границу лиц, не имеющих российского гражданства, но постоянно проживающих на оккупированных территориях Донбасса и Грузии (Абхазия и Южная Осетия). Также пропуска разрешены гражданами стран СНГ. Во всех случаях – при условии наличия документов, удостоверяющих их личность.

Роспотребнадзор и его региональные подразделение и должны обеспечить санитарно-карантинный контроль в вышеуказанных пунктах пропуска.

А органы исполнительной власти регионов, где размещены такие пункты, должны:

способствовать должным организации и выполнению таких работ;

провести соответствующую разъяснительную работу среди населения.

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Ситуация с коронавирусом в России: что известно

Россия едва ли не последней из всех постсоветских государств начала активную борьбу с коронавирусом (исключение составляет лишь Беларусь). Сегодня здесь уже насчитывается 1 264 инфицированных. А случаи заражения зафиксированы в 62 регионах, больше всего – в Москве. Уже от коронавируса в России умерли 5 человек. Правда, за все время выздоровели 49 человек.

Из-за ситуации с коронавирусом в стране начали действовать жесткие ограничительные меры для сдерживания распространения инфекции. В частности, неделя с 28 марта до по меньшей мере 6 апреля объявлен нерабочим.

Также действуют жесткие ограничения на социальные контакты между людьми. Самые жесткие меры можно наблюдать в Москве: закрыты все магазины, кроме продуктовых, образовательные и развлекательные учреждения, парки, кафе и рестораны.

Российское правительство рекомендовало ввести аналогичные ограничения и в других регионах страны, и губернаторы уже начали выдавать соответствующие указы.