Россия из-за коронавируса полностью закрывает границы: исключение–жители оккупированного Донбаса
В рамках борьбы с коронавирусом Россия временно приостанавливает движение через свои пункты пропуска на границе. Ограничения начинают действовать с 0:00 30 марта. Касаются они фактически всех граждан РФ, правда есть некоторые исключения. В частности, жители оккупированного Донбасса с российскими паспортами.
Соответствующее решение приняло российское правительство во главе с Михаилом Мишустиным. Документ уже опубликовали российские ресурсы.
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Согласно распоряжению российского правительства, Минтранс РФ совместно с ФСБ и Федеральной таможенной службой должны временно ограничить движение через автомобильные, пешеходные, речные, смешанные пункты пропуска на границе России. Также приостановят пропуск через сухопутный участок российско-белорусской границы.
Такие шаги действуют фактически в отношении всех граждан России.
Исключения составляют те россияне, кторые являются:
- дипломатическими работниками;
- должностными лицами Постоянного комитета Союзного государства и членами их семей;
- водителями грузовиков международного сообщения;
- экипажами автомобильных, речных и железнодорожных бригад международного сообщения;
- персоналом, определенным международным соглашением РФ в сфере железнодорожного транспорта;
- сотрудниками Межправительственной фельдъегерской связи (служба правительственной курьерской связи для доставки важных и секретных документов – 24 канал);
- членами официальных делегаций;
- курьерами дипломатической связи, выезжающих из РФ.
Все они на пунктах пропуска должны показать документы, удостоверяющие их личность.
Кроме того, ограничения не коснутся граждан РФ:
- выезжающих из-за смерти близкого родственника (при условии наличия копии свидетельства или справки о смерти этого человека, а также документ, подтверждающий степень родства);
- постоянно проживающие на территории Калининградской области (полуэксклава России) и едущие по железной дороге с одной части России к себе домой и обратно (при условии наличия в паспорте отметки, что они проживают на территории Калининградской области);
- проживающие на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины (при условии наличия российского паспорта).
Также будут пропускать через границу лиц, не имеющих российского гражданства, но постоянно проживающих на оккупированных территориях Донбасса и Грузии (Абхазия и Южная Осетия). Также пропуска разрешены гражданами стран СНГ. Во всех случаях – при условии наличия документов, удостоверяющих их личность.
Роспотребнадзор и его региональные подразделение и должны обеспечить санитарно-карантинный контроль в вышеуказанных пунктах пропуска.
А органы исполнительной власти регионов, где размещены такие пункты, должны:
- способствовать должным организации и выполнению таких работ;
- провести соответствующую разъяснительную работу среди населения.
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Россия закрывает границы из-за коронавируса: распоряжение российского правительства
Ситуация с коронавирусом в России: что известно
Россия едва ли не последней из всех постсоветских государств начала активную борьбу с коронавирусом (исключение составляет лишь Беларусь). Сегодня здесь уже насчитывается 1 264 инфицированных. А случаи заражения зафиксированы в 62 регионах, больше всего – в Москве. Уже от коронавируса в России умерли 5 человек. Правда, за все время выздоровели 49 человек.
Из-за ситуации с коронавирусом в стране начали действовать жесткие ограничительные меры для сдерживания распространения инфекции. В частности, неделя с 28 марта до по меньшей мере 6 апреля объявлен нерабочим.
Также действуют жесткие ограничения на социальные контакты между людьми. Самые жесткие меры можно наблюдать в Москве: закрыты все магазины, кроме продуктовых, образовательные и развлекательные учреждения, парки, кафе и рестораны.
Российское правительство рекомендовало ввести аналогичные ограничения и в других регионах страны, и губернаторы уже начали выдавать соответствующие указы.
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