Росія через коронавірус повністю закриває кордони: виняток – жителі окупованого Донбасу

У межах боротьби з коронавірусом Росія тимчасово призупиняє рух через свої пункти пропуску на кордоні. Обмеження починають діяти з 0:00 30 березня. Стосуються вони фактично всіх громадян РФ, щоправда є певні винятки. Зокрема, жителі окупованого Донбасу з російськими паспортами.

Відповідне рішення ухвалив російський уряд на чолі з Михайлом Мішустіним. Документ уже опублікували російські ресурси.

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Відповідно до розпорядження російського уряду, Мінтранс РФ спільно з ФСБ і Федеральною митною службою мають тимчасово обмежити рух через автомобільні, пішохідні, річні, змішані пункти пропуску на кордоні Росії. Також призупинять пропуск через сухопутну ділянку російсько-білоруського кордону.

Такі кроки діють фактично щодо всіх громадян Росії.

Винятки становлять ті росіяни, що є:

дипломатичними робітниками;

посадовцями Постійного комітету Союзної держави та членами їхніх сімей;

водіями вантажівок міжнародного сполучення;

екіпажами автомобільних, річних і залізничних бригад міжнародного сполучення;

персоналом, визначеним міжнародною угодою РФ у сфері залізничного транспорту;

співробітниками Міжурядового фельд'єгерського зв'язку (служба урядового кур'єрського зв'язку для доставки важливих і секретних документів – 24 канал);

членами офіційних делегацій;

кур’єрами дипломатичного зв’язку, що виїжджають із РФ.

Усі вони на пунктах пропуску повинні показати документи, що засвідчують їхню особу.

Крім того, обмеження не стосуватимуться таких громадян РФ:

що виїжджають через смерть близького родича (за умови наявності копії посвідки чи справки про смерть цієї людини, а також документ, що підтверджує ступінь споріднення);

що постійно проживають на території Калінінградської області (напівексклаву Росії) та їдуть залізницею з однією частини Росії о себе додому та назад (заумови наявності в паспорті позначки, що вони проживають на території Калінінградської області);

що проживають на окупованій території Донецької та Луганської областей України (за умови наявності російського паспорту).

Також пропускатимуть через кордон осіб, які не мають російського громадянства, але постійною проживають на окупованих територіях Донбасу та Грузії (Абхазія та Південна Осетія). Також пропуску дозволено громадянами країн СНД. У всіх випадках – за умови наявності документів, що посвідчують їхню особу.

Росспоживнагляд і його регіональні підрозділ и мають забезпечити санітарно-карантинний контроль у вищезазначених пунктах пропуску.

А органи виконавчої влади регіонів, де розміщено такі пункти, мають:

сприяти належним організації та виконанню таких робіт;

провести відповідну роз’яснювальну роботу серед населення.

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Ситуація з коронавірусом у Росії: що відомо

Росія чи не останньою з усіх пострадянських держав почала активну боротьбу з коронавірусом (виняток лише становить Білорусь). Сьогодні тут вже налічується 1 264 інфікованих. А випадки зараження зафіксовано у 62 регіонах, найбільше – в Москві. Вже від коронавірусу в Росії померли 5 осіб. Щоправда, за увесь час одужали 49 людей.

Через ситуацію з коронавірусом в країні почали діяти жорсткі обмежувальні заходи задля стримання поширення інфекції. Зокрема, тиждень з 28 березня до щонайменше 6 квітня оголошено неробочим.

Також діють жорсткі обмеження на соціальні контакти між людьми. Найжорсткіші заходи можна спостерігати в Москві: закрито всі магазини, крім продуктових, освітні та розважальні установи, парки, кафе та ресторани.

Російський уряд рекомендував запровадити аналогічні обмеження і в інших регіонах країни, і губернатори вже почали видавати відповідні укази.