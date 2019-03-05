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      Россия каждые 40 секунд осуществляет кибератаку на Украину, – Климкин

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      Россия каждые 40 секунд осуществляет кибератаку на Украину, – Климкин
      Россия каждые 40 секунд осуществляет кибератаку на Украину, – Климкин / Фото из открытых источников

      Россия пытается повлиять на президентские выборы 2019. Рф осуществляет кибератаки на министерские компьютерные сети и Центральную избирательную комиссию.

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что абсолютно беспрецедентное вмешательство РФ происходит повсеместно, особенно в сфере кибербезопасности, пишет "Радио Свобода".

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      Климкин сказал, что каждые 40 секунд Россия осуществляет кибератаки, в частности, вмешательство, которое касается критической инфраструктуры. Он добавил, что блэкаут в течение 5-7 дней перед выборами может полностью изменить результаты голосования.

      Россия много пытается сделать, чтобы повлиять на выборы,
      – подчеркнул министр.

      Климкин заявления, что вмешательство касается не только киберпространства, дезинформации, блокирования активов многих украинцев, политиков, журналистов, а также и вмешательства в религиозные вопросы – попытки манипулировать региональными религиозными элитами.

      Если кому-то хочется сейчас изучить всесторонность гибридного вмешательства – нужно приезжать в Украину,
      – добавил Климкин.

      Накануне хакеры осуществили масштабную кибератаку на компьютеры Центральной избирательной комиссии. По заключению экспертов кибератака была направлена ​​на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к очередным выборам президента Украины.

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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Выборы Президента 2019 ЦИК Кибербезопасность Павел Климкин
      Источник: 24 Канал
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