Россия каждые 40 секунд осуществляет кибератаку на Украину, – Климкин

Россия пытается повлиять на президентские выборы 2019. Рф осуществляет кибератаки на министерские компьютерные сети и Центральную избирательную комиссию.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что абсолютно беспрецедентное вмешательство РФ происходит повсеместно, особенно в сфере кибербезопасности, пишет "Радио Свобода".

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Климкин сказал, что каждые 40 секунд Россия осуществляет кибератаки, в частности, вмешательство, которое касается критической инфраструктуры. Он добавил, что блэкаут в течение 5-7 дней перед выборами может полностью изменить результаты голосования.

Россия много пытается сделать, чтобы повлиять на выборы,

– подчеркнул министр.

Климкин заявления, что вмешательство касается не только киберпространства, дезинформации, блокирования активов многих украинцев, политиков, журналистов, а также и вмешательства в религиозные вопросы – попытки манипулировать региональными религиозными элитами.

Если кому-то хочется сейчас изучить всесторонность гибридного вмешательства – нужно приезжать в Украину,

– добавил Климкин.

Накануне хакеры осуществили масштабную кибератаку на компьютеры Центральной избирательной комиссии. По заключению экспертов кибератака была направлена ​​на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к очередным выборам президента Украины.