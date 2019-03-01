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      Черное море станет для России "Бермудским треугольником", – Климкин

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      Черное море станет для России "Бермудским треугольником", – Климкин
      Черное море станет для России "Бермудским треугольником", – Климкин / efe.com

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригрозил России. Он сказал, что Черное море станет для нее "Бермудским треугольником".

      Павел Климкин заявил, что Черное море никогда не будет принадлежать российскому режиму, пишет "Интерфакс-Украина".

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      Климкин добавил, что Украина обязательно вернет Крым. Для этого Украина должна быть сильной в вопросе экономики и безопасности.

      Существует только комплексный ответ России. Не может его быть только в экономическом, военном или в противодействие в информационной войне. Мы должны сделать это вместе,
      – пояснил глава МИД.

      Дипломат подчеркнул, что Россия запрещает Украине свободу мореплавания в Керченском проливе, Азовском море, атакует наши корабли и захватывает военнопленных.

      Все, что мы делаем и должны сделать, должно быть сконцентрировано на освобождении наших ребят военнопленных, как и других политзаключенных и заложников,
      – добавил Павел Климкин.

      К слову, 20 февраля Московский горсуд продлил арест 20 украинским морякам.

       

      Что случилось в Керченском проливе?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки. Послы Европейского союза договорились о введении дополнительных санкций против 8 граждан России, причастных к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России МИД Украины Конфликт в Азовском море Павел Климкин
      Источник: 24 Канал
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