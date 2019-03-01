Чорне море стане для Росії "Бермудським трикутником", – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пригрозив Росії. Він сказав, що Чорне море стане для неї "Бермудським трикутником".

Павло Клімкін заявив, що Чорне море ніколи не належатиме російському режиму, пише "Інтерфакс-Україна".

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Клімкін додав, що Україна обов'язково поверне Крим. Для цього Україна має бути сильною в питанні економіки та безпеки.

Існує тільки комплексна відповідь Росії. Не може її бути тільки в економічній, військовій або протидії в інформаційній війні. Ми повинні це зробити разом,

– пояснив голова МЗС.

Дипломат підкреслив, що Росія забороняє Україні свободу мореплавства в Керченській протоці, Азовському морі, атакує наші кораблі та захоплює військовополонених.

Все, що ми робимо і повинні зробити має бути сконцентрованим на звільненні наших хлопців військовополонених, як і інших політв'язнів і заручників,

– додав Павло Клімкін.

До слова, 20 лютого Московський міськсуд продовжив арешт 20 українським морякам.

Що сталося в Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати понад тиждень. Через це українська економіка зазнає чималих збитків. Посли Європейського союзу домовилися про запровадження додаткових санкцій проти 8 громадян Росії, причетних до захоплення українських військових поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.