Росія кожні 40 секунд здійснює кібератаку на Україну, – Клімкін

Росія намагається вплинути на президентські вибори 2019. Рф здійснює кібератаку на міністерські комп'ютерні мережі та Центральну виборчу комісію.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що абсолютно безпрецедентне втручання РФ відбувається повсюди, особливо в сфері кібербезпеки, пише "Радіо Свобода".

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Клімкін сказав, що кожні 40 секунд Росія здійснює кібератаку, зокрема, є втручання, яке стосується критичної інфраструктури. Він додав, що блекаут протягом 5-7 днів перед виборами може повністю змінити результати голосування.

Росія багато намагається зробити, щоб вплинути на вибори,

– наголосив міністр.

Клімкін заяви, що втручання стосується не тільки кіберпростору, дезінформації, блокування активів багатьох українців, політиків, журналістів, а також і втручання в релігійні питання – спроби маніпулювати регіональними релігійними елітами.

Якщо комусь хочеться зараз вивчити всебічність гібридного втручання – потрібно приїжджати в Україну,

– додав Клімкін.

Напередодні хакери здійснили масштабну кібератаку на комп’ютери Центральної виборчої комісії. За висновками експертів кібератака була спрямована на блокування доступу користувачів до інформації про підготовку до чергових виборів президента України.