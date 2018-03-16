Россия на весь мир отметилась новой ложью о Крыме
Крым в составе Украины был заброшенным регионом и на развитие инфраструктуры полуострова не выделяли никаких средств.
С таким заявлением на заседании Совета безопасности ООН выступил представитель России Дмитрий Полянский, сообщает "Центр новостей ООН".
По его словам, за четыре года Крымский полуостров сделал значительный рывок вперед.
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"Заработные платы жителей полуострова выросли на 60 процентов. Пенсии увеличились более чем в два раза. На крымчан распространены все предусмотренные социальным законодательством меры социального обеспечения и защиты. Успешно решается вопрос с обеспечением пресной водой", – убеждал дипломат.
Полянский отметил, что Россия гордится тем, что сделала 4 года назад.
Всем присутствующим здесь хочу сказать одно: если вы действительно хотите разобраться в том, что происходит в Крыму, вы можете приехать и убедиться в этом своим глазами,
– добавил россиянин.
К слову, 14 марта Госдеп резко осудил действия России в Крыму. В Вашингтоне отметили, что РФ возбудила целый ряд обязательств и норм, вызвав многочисленные человеческие потери на украинском полуострове.
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