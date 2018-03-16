14:22
16 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
-1°C -9°C
  • суббота
    -1°C -8°C
  • воскресенье
    -8°C -13°C
  • понедельник
    -7°C -17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Опасность для Жириновского. Голос Кавказа
Вєсті Кремля
22:38, 15 марта
Вести. UA. Коварный план Савченко. Шапка Порошенко
Вєсті.UA
21:22, 15 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

Россия на весь мир отметилась новой ложью о Крыме

1386 Читати новину українською
Оккупация Крыма
Оккупация Крыма / Фото из открытых источников

Крым в составе Украины был заброшенным регионом и на развитие инфраструктуры полуострова не выделяли никаких средств.

С таким заявлением на заседании Совета безопасности ООН выступил представитель России Дмитрий Полянский, сообщает "Центр новостей ООН".

По его словам, за четыре года Крымский полуостров сделал значительный рывок вперед.

Читайте также: Украинец рассказал о зверствах ФСБ на "суде" в Крыму

"Заработные платы жителей полуострова выросли на 60 процентов. Пенсии увеличились более чем в два раза. На крымчан распространены все предусмотренные социальным законодательством меры социального обеспечения и защиты. Успешно решается вопрос с обеспечением пресной водой", – убеждал дипломат.

Полянский отметил, что Россия гордится тем, что сделала 4 года назад.

Всем присутствующим здесь хочу сказать одно: если вы действительно хотите разобраться в том, что происходит в Крыму, вы можете приехать и убедиться в этом своим глазами,
– добавил россиянин.

К слову, 14 марта Госдеп резко осудил действия России в Крыму. В Вашингтоне отметили, что РФ возбудила целый ряд обязательств и норм, вызвав многочисленные человеческие потери на украинском полуострове.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Аннексия Крыма ООН Новости Крыма
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Трансформація Надії Савченко: від героя України до агента Кремля
сегодня, 14:00 Трансформація Надії Савченко: від героя України до агента Кремля
Христина Бердинських 340
Где в Украине на выходных будет сыпать снег и будет очень холодно: карта
сегодня, 12:53 Где в Украине на выходных будет сыпать снег и будет очень холодно: карта
8098
Скандальные правила похорон в действии: прокуратура рассказала о выдаче разрешений
сегодня, 13:37 Скандальные правила похорон в действии: прокуратура рассказала о выдаче разрешений
420
На Закарпатье неизвестные громили автомобили с венгерскими номерами
сегодня, 14:11 На Закарпатье неизвестные громили автомобили с венгерскими номерами
47
Скрипаль и мировая
сегодня, 12:34 Скрипаль и мировая "музыка": реакция Запада на отравление шпиона
Наталія Лебідь 375
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук