Росія на весь світ відзначилася новою брехнею про Крим

Крим в складі України був занедбаним регіоном і на розвиток інфраструктури півострова не виділяли ніяких коштів.

З такою заявою на засіданні Ради безпеки ООН виступив представник Росії Дмитро Полянський, повідомляє "Центр новин ООН".

За його словами, за чотири роки Кримський півострів зробив значний ривок вперед.

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"Заробітні плати жителів півострова виросли на 60 відсотків. Пенсії збільшилися більш ніж в два рази. На кримчан поширені всі передбачені соціальним законодавством заходи соціального забезпечення і захисту. Успішно вирішується питання із забезпеченням прісною водою", – переконував дипломат.

Полянський наголосив, що Росія пишається тим, що зробила 4 роки тому.

Всім присутнім тут хочу сказати одне: якщо ви дійсно хочете розібратися в тому, що відбувається в Криму, ви можете приїхати і переконатися в цьому своїм очима,

– додав росіянин.