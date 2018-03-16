Росія на весь світ відзначилася новою брехнею про Крим
Крим в складі України був занедбаним регіоном і на розвиток інфраструктури півострова не виділяли ніяких коштів.
З такою заявою на засіданні Ради безпеки ООН виступив представник Росії Дмитро Полянський, повідомляє "Центр новин ООН".
За його словами, за чотири роки Кримський півострів зробив значний ривок вперед.
"Заробітні плати жителів півострова виросли на 60 відсотків. Пенсії збільшилися більш ніж в два рази. На кримчан поширені всі передбачені соціальним законодавством заходи соціального забезпечення і захисту. Успішно вирішується питання із забезпеченням прісною водою", – переконував дипломат.
Полянський наголосив, що Росія пишається тим, що зробила 4 роки тому.
Всім присутнім тут хочу сказати одне: якщо ви дійсно хочете розібратися в тому, що відбувається в Криму, ви можете приїхати і переконатися в цьому своїм очима,
– додав росіянин.