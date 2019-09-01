Россия начала председательство в Совбезе ООН

Россия в течение сентября 2019 года будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

Во вторник, 3 сентября, постоянный представитель России в ОНН Василий Небензя представит полную программу председательства страны в Совбезе, пишет "РИА Новости".

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По информации российских СМИ, в некоторых заседаниях может принять участие глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кто входит в Совбез ООН и зачем он нужен?Совет Безопасности ООН создан для поддержки международного мира и безопасности. В Совет входят 5 постоянных членов: Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Эти страны обладают правом вето на любую резолюцию, независимо от уровня ее поддержки другими странами.



Также в организацию входят 10 временных членов, которые являются представителями своих регионов: Кот-д'Ивуар, Экваториальная Гвинея, ЮАР, Кувейт, Индонезия, Перу, Доминиканская Республика, Бельгия, Германия и Польша (она заняла место Украины, которая была временным членом Совета безопасности ООН в 2018 году).



Страны-члены ежемесячно по очереди берут главенство над организацией. Председатель должен вести заседания и подписывать все отчеты Совета безопасности.

Отметим, что постпред России в ООН неоднократно отмечался пропагандистскими заявления и обвинениями в сторону Украины. Например, пытался убедить Совбез ООН, что предвзятая украинская власть "драконовскими методами искореняет" русский язык.

А в апреле Небензя в привычно циничной и пренебрежительной манере заявил, что его страну должны хвалить за упрощение процедуры предоставления российского гражданства украинцам. Ведь они, мол, сами к этому безумно стремятся.