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      Россия начала председательство в Совбезе ООН

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      Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя
      Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя / riafan.ru

      Россия в течение сентября 2019 года будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

      Во вторник, 3 сентября, постоянный представитель России в ОНН Василий Небензя представит полную программу председательства страны в Совбезе, пишет "РИА Новости".

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      По информации российских СМИ, в некоторых заседаниях может принять участие глава МИД РФ Сергей Лавров.

      Кто входит в Совбез ООН и зачем он нужен?Совет Безопасности ООН создан для поддержки международного мира и безопасности. В Совет входят 5 постоянных членов: Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Эти страны обладают правом вето на любую резолюцию, независимо от уровня ее поддержки другими странами.

      Также в организацию входят 10 временных членов, которые являются представителями своих регионов: Кот-д'Ивуар, Экваториальная Гвинея, ЮАР, Кувейт, Индонезия, Перу, Доминиканская Республика, Бельгия, Германия и Польша (она заняла место Украины, которая была временным членом Совета безопасности ООН в 2018 году).

      Страны-члены ежемесячно по очереди берут главенство над организацией. Председатель должен вести заседания и подписывать все отчеты Совета безопасности.

      Отметим, что постпред России в ООН неоднократно отмечался пропагандистскими заявления и обвинениями в сторону Украины. Например, пытался убедить Совбез ООН, что предвзятая украинская власть "драконовскими методами искореняет" русский язык.

      А в апреле Небензя в привычно циничной и пренебрежительной манере заявил, что его страну должны хвалить за упрощение процедуры предоставления российского гражданства украинцам. Ведь они, мол, сами к этому безумно стремятся.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Российская пропаганда ООН
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