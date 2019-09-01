Росія розпочала головування у Радбезі ООН

Росія впродовж вересня 2019 року буде головувати у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

У вівторок, 3 вересня, постійний представник Росії в ОНН Василь Небензя представить повну програму головування країни в Радбезі, пише "РИА Новости".

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За інформацією російських ЗМІ, у деяких засіданнях може взяти участь глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Хто входить до Радбезу ООН та навіщо вона потрібна?Рада безпеки ООН створена задля підтримки міжнародного миру та безпеки. До Ради входять 5 постійних членів: Росія, США, Велика Британія, Китай та Франція. Ці країни наділені правом вето на будь-яку резолюцію, незалежно від рівня її підтримки інших країн.



Також до організації входять 10 тимчасових членів, які є представниками своїх регіонів: Кот-д'Івуар, Екваторіальна Гвінея, ПАР, Кувейт, Індонезія, Перу, Домініканська Республіка, Бельгія, Німеччина та Польща (вона зайняла місце України, яка була тимчасовим членом Ради безпеки ООН у 2018 році).



Країни-члени щомісяця по черзі беруть головування над організацією. Голова має вести засідання та підписувати всі звіти Ради безпеки.

Зазначимо, що постпред Росії в ОНН неодноразово відзначався пропагандистськими заяви та звинуваченнями в бік України. Наприклад, намагався переконати Радбез ООН, що упереджена українська влада "драконівськими методами викорінює" російську мову.

А у квітні Небензя у звично цинічній та зверхній манері заявив, що його країну повинні хвалити за спрощення процедури надання російського громадянства українцям. Адже вони, мовляв, самі того шалено прагнуть.