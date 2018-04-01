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"Россия нам нужна": глава МИД Германии объяснил, в чем важность РФ

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Германия
Германия "открыта к диалогу" в отношениях с Россией / Фото из открытых источников

Германия рассчитывает на постепенное восстановление диалога с Российской Федерацией, несмотря на ее конфликт с западными странами.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас в интервью газете Bild am Sonntag, передает Deutsche Welle.

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Нам нужна Россия как партнер, например, в помощи в урегулировании региональных конфликтов, для разоружения и как важный столб многонационального порядке,
– отметил Маас.

Также, глава МИД ФРГ назвал верными действия стран-участниц ЕС в ответ на российскую политику последних лет. Он подчеркнул, что в результате "поведения России" потеряна "значительная часть доверия".

"Итак, мы открыты к диалогу и надеемся на восстановление доверия шаг за шагом, если Россия также готова это сделать", – подытожил Маас.

Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Впоследствии еще 30 стран мира и НАТО заявили о выдворении 153 российских дипломатов, которые вернутся в РФ.

В ответ на такие действия, Москва заявила о высылке более 70 британских дипломатов, а также более 50 дипломатов из ряда европейских стран и Канады.

Теги: Новости политики Новости России
Источник: 24 Канал
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