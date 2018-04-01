"Росія нам потрібна": глава МЗС Німеччини пояснив, у чому важливість РФ

Німеччина розраховує на поступове відновлення діалогу з Російською Федерацією, незважаючи на її конфлікт із західними країнами.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, передає Deutsche Welle.

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Нам потрібна Росія як партнер, наприклад, в допомозі у врегулюванні регіональних конфліктів, для роззброєння та як важливий стовп багатонаціонального порядку,

– наголосив Маас.

Також, глава МЗС ФРН назвав вірними дії країн-учасниць ЄС у відповідь на російську політику останніх років. Він підкреслив, що у результаті "поведінки Росії" втрачена "значна частка довіри".

"Отже, ми відкриті до діалогу і сподіваємося на відбудову довіри крок за кроком, якщо Росія також готова це зробити", – підсумував Маас.

Нагадаємо, 14 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів через отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері. Згодом ще 30 країн світу і НАТО заявили про видворення 153 російських дипломатів, які повернуться до РФ.



У відповідь на такі дії, Москва заявила про вислання понад 70 британських дипломатів, а також понад 50 дипломатів з низки європейських країн та Канади.