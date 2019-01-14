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      Россия не сдержала обещания: больного политзаключенного Бекирова не отправили в больницу

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      Эдем Бекиров вместе с адвокатом во время судебного заседания
      Эдем Бекиров вместе с адвокатом во время судебного заседания / Радио Свобода

      Оккупанты в Крыму не сдержали обещание, данное российским омбудменом Татьяной Москальковой украинской коллеге Людмиле Денисовой. Они не отвезли 14 января тяжелобольного украинского политзаключенного Эдема Бекирова в больницу.

      Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат пленники Алексей Ладин.

      Читайте также: "Договоренности не имеют никакого веса": Денисова рассказала о новой подлости Москальковой

      Только что разговаривал с начальником медсанчасти СИЗО. Моего подзащитного Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов, вывезли на медицинский осмотр в больницу имени Семашко,
      – отметил он.

      Правозащитник удивил и абсурдным объяснением от оккупантов: они сказали, что для отправки Бекирова в больницу не смогли собрать конвоиров.

      "Начальник медсанчасти заверил, что завтра к обеду Бекирова все же вывезут в больницу", – добавил Ладин.

      Отметим, что буквально 14 января российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова в телефонном разговоре пообещала, что больного диабетом Эдема Бекирова российские тюремщики в аннексированном Крыму доставят в больницу.

      Напомним, что крымскотатарского активиста задержали российские силовики на въезде в аннексированный Крым утром 12 декабря 2018 года. Бекиров проживает на Херсонщине, а в Крым направлялся, чтобы навестить 78-летнюю маму и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.

      Бекирова обвиняют в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Так, активисту вменяют распространение и транспортировку более чем 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.

      Пребывание за решеткой для Бекирова – особенно опасно: известно, что у него – сахарный диабет, инвалидность из-за отсутствия ноги, а недавно он перенес еще и инфаркт.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Заложники Аннексия Крыма Новости Крыма Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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