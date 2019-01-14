Росія не дотрималась обіцянки: хворого політв'язня Бекірова не відправили до лікарні

Окупанти у Криму не дотрималися обіцянки, даної російською омбудсвумен Тетяною Москальковою українській колезі Людмилі Денісовій. Вони не відвезли 14 січня тяжкохворого українського політв'язня Едема Бекірова до лікарні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат бранці Олексій Ладін.

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Тільки що розмовляв з начальником медсанчастини СІЗО. Мого підзахисного Едема Бекірова, обвинуваченого в незаконному зберіганні вибухових речовин і боєприпасів, не вивезли на медичний огляд до лікарні імені Семашка,

– зазначив він.

Правозахисник здивував і абсурдним поясненням від окупантів: вони сказали, що для відправки Бекірова до лікарні не змогли зібрати конвоїрів.

"Начальник медсанчастини запевнив, що завтра до обіду Бекірова все ж вивезуть до лікарні", – додав Ладін.

Зазначимо, що буквально 14 січня російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова у телефонній розмові пообіцяла, що хворого на діабет Едема Бекірова російські тюремники в анексованому Криму доправлять до лікарні.

Нагадаємо, що кримськотатарського активіста затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Бекіров проживає на Херсонщині, а до Криму прямував, щоб відвідати 78-річну маму та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.



Бекірова звинувачують у зберіганні та передачі вибухових речовин і боєприпасів. Так, активісту закидають поширення і транспортування більш ніж 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів.



Перебування за гратами для Бекірова – особливо небезпечне: відомо, що у нього – цукровий діабет, інвалідність через відсутність ноги, а нещодавно він переніс ще й серцевий напад.