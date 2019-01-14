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      Росія не дотрималась обіцянки: хворого політв'язня Бекірова не відправили до лікарні

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      Едем Бекіров разом із адвокатом під час судового засідання
      Едем Бекіров разом із адвокатом під час судового засідання / Радіо Свобода

      Окупанти у Криму не дотрималися обіцянки, даної російською омбудсвумен Тетяною Москальковою українській колезі Людмилі Денісовій. Вони не відвезли 14 січня тяжкохворого українського політв'язня Едема Бекірова до лікарні.

      Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат бранці Олексій Ладін.

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      Тільки що розмовляв з начальником медсанчастини СІЗО. Мого підзахисного Едема Бекірова, обвинуваченого в незаконному зберіганні вибухових речовин і боєприпасів, не вивезли на медичний огляд до лікарні імені Семашка,
      – зазначив він.

      Правозахисник здивував і абсурдним поясненням від окупантів: вони сказали, що для відправки Бекірова до лікарні не змогли зібрати конвоїрів.

      "Начальник медсанчастини запевнив, що завтра до обіду Бекірова все ж вивезуть до лікарні", – додав Ладін.

      Зазначимо, що буквально 14 січня російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова у телефонній розмові пообіцяла, що хворого на діабет Едема Бекірова російські тюремники в анексованому Криму доправлять до лікарні.

      Нагадаємо, що кримськотатарського активіста затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Бекіров проживає на Херсонщині, а до Криму прямував, щоб відвідати 78-річну маму та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.

      Бекірова звинувачують у зберіганні та передачі вибухових речовин і боєприпасів. Так, активісту закидають поширення і транспортування більш ніж 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів.

      Перебування за гратами для Бекірова – особливо небезпечне: відомо, що у нього – цукровий діабет, інвалідність через відсутність ноги, а нещодавно він переніс ще й серцевий напад.

      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Новини Криму Анексія Криму Заручники Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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