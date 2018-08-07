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Россия не сможет производить танки Т-14 "Армата" в большом количестве, – Stern

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Танки Т-14
Танки Т-14 / spiegel.de

Россия планировала выпустить более 2 тысяч путинских танков "Армата" Т-14 до 2025 года, однако сейчас их производство оказалось под вопросом. Кремль решил сделать ставку на модернизацию старых моделей.

Эксперты по вооружению критически отнеслись к плану по производству этих танков, называя цифру в более 2 тысяч завышенной. Ведь российские заводы вообще не располагают мощностью, достаточной для того, чтобы за такое короткое время сделать столько танков. К тому же развитие такого производства в мирное время не имеет смысла, говорится в статье немецкого Stern.

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Недавно заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов намекнул на то, что производство Т-14 никогда не сможет достичь таких масштабов.

Как отмечает издание, "супертанк" Т-14 стоит примерно 4,3 млн евро. Однако существуют сомнения по поводу того, действительно ли можно построить за эту цену танк, оснащенный современной техникой, и не является ли его производство еще дороже. Таким образом, модернизация старых моделей в таком случае гораздо выгоднее, говорится в публикации.

В то же время производство Т-14 не остановят. В ближайшие два года будет выпущена первая серия танков. Речь идет о 100 боевых машин, которые получит 1-й гвардейский танковый полк Таманской дивизии.

Теги: Новости России Новости политики Оружие
Источник: 24 Канал
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