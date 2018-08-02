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Союзники США будут покупать оружие у РФ

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Союзники США будут покупать оружие у РФ
Союзники США будут покупать оружие у РФ / Фото из открытых источников

Палата представителей Конгресса США приняла изменения в законе, что позволяют главе государства не налагать санкции на страны, которые поддерживают тесные отношения с Вашингтоном, но покупают оружие у России.

Об этом сообщает RFE/RL.

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За соответствующее решение проголосовали 87 сенаторов, против было 10 человек.

Ранее такое же решение утвердила Палата представителей, теперь этот документ ожидает подписи президента Дональда Трампа.

В прошлом месяце министр обороны США Джеймс Маттис обратился к Конгрессу с запросом об освобождении некоторых стран от санкций. В обращении он заявил, что Россия должна заплатить за свое "агрессивное, дестабилизирующее поведение", но наказание не должно касаться союзников США и других стран, с которыми Вашингтон развивает связи.

Глава Пентагона сообщил, что этот шаг "будет полезен только для США и стран, которые стремятся продолжать отношения в сфере безопасности с Вашингтоном. Сенатор-демократ Роберт Менендес считает, что это решение подорвет усилия США по наказанию России за ее агрессивные действия.

Согласно действующему ныне законодательству относительно санкций против России, любая страна, которая покупает оружие у подсанкционных российских предприятий, рискует подвергнуться санкциям со стороны Соединенных Штатов.

Теги: Новости США Оружие Новости России
Источник: 24 Канал
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