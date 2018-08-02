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Союзники США купуватимуть зброю у РФ

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Союзники США купуватимуть зброю у РФ
Союзники США купуватимуть зброю у РФ / Фото з відкритих джерел

Палата представників Конгресу США ухвалила зміни у законі, як дозволяють главі держави не накладати санкції на країни, які підтримують тісні відносини з Вашингтоном, але купують зброю в Росії.

Про це повідомляє RFE/RL.

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За відповідне рішення проголосувало 87 сенаторів, проти було 10 осіб.

Раніше таке ж рішення затвердила Палата представників, тепер цей документ очікуватиме на підпис президента Дональда Трампа.

Минулого місяця міністр оборони США Джеймс Меттіс звернувся до Конгресу із запитом щодо звільнення деяких країн від санкцій. У зверненні він заявив, що Росія повинна заплатити за свою "агресивну, дестабілізуючу поведінку", але покарання не має стосуватися союзників США та інших країн, з якими Вашингтон розвиває зв’язки.

Глава Пентагону повідомив, що цей крок "буде корисним лише для США та країн, які прагнуть продовжувати відносини у сфері безпеки" з Вашингтоном. Сенатор-демократ Роберт Менендес вважає, що це рішення підірве зусилля США з покарання Росії за її агресивні дії.

Відповідно до чинного нині законодавства щодо санкцій проти Росії, будь-яка країна, яка купує зброю у підсанкційних російських підприємств, ризикує зазнати санкцій з боку Сполучених Штатів.

Теги: Новини США Новини Росії Зброя
Джерело: 24 Канал
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