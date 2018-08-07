Росія не зможе виробляти танки Т-14 "Армата" у великій кількості, – Stern

Росія планувала випустити більше 2 тисяч путінських танків "Армата" Т-14 до 2025 року, однак зараз їхнє виробництво опинилося під питанням. Кремль вирішив зробити ставку на модернізацію старих моделей.

Експерти з озброєння критично поставилися до плану щодо виробництва цих танків, називаючи цифру у понад 2 тисячі завищеною. Адже російські заводи взагалі не мають у своєму розпорядженні потужності, достатньої для того, щоб за такий короткий час зробити стільки танків. До того ж розвиток такого виробництва в мирний час не має сенсу, йдеться у статті німецького Stern.

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Нещодавно заступник голови уряду РФ Юрій Борисов натякнув на те, що виробництво Т-14 ніколи не зможе досягти таких масштабів.

Як зазначає видання, "супертанк" Т-14 коштує приблизно 4,3 млн євро. Однак існують сумніви з приводу того, чи дійсно можна побудувати за цю ціну танк, оснащений сучасною технікою, і чи не є його виробництво ще дорожчим. Таким чином, модернізація старіших моделей в такому випадку набагато вигідніша, йдеться у публікації.

Водночас виробництво Т-14 не зупинять. У найближчі два роки буде випущена перша серія танків. Йдеться про 100 бойових машин, які отримає 1-й гвардійський танковий полк Таманської дивізії.