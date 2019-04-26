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      Россия неизменно намеревается дестабилизировать Украину, – евродепутаты про указ Путина

      66 Читати новину українською
      Европарламент
      Европарламент / Фото из открытых источников

      Указ, который на днях подписал Владимир Путин, по упрощению предоставления российского гражданства жителям оккупированного Донбасса свидетельствует о дальнейших попытках РФ дестабилизировать ситуацию в Украине.

      Такого мнения придерживаются постоянный докладчик Европарламента по вопросам Украины Михаэль Галлер, евродепутат Ребекка Хармс и председатель Комитета ассоциации Украина-ЕС от Европарламента Дариуш Росати. В их совместном заявлении говорится о том, что Россия открыто демонстрирует отсутствие своего уважения к суверенитету Украины и международному праву.

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      Этот неприемлемый указ демонстрирует неизменные намерения России по дестабилизации Украины, и его подписание состоялось лишь через три дня после того, как украинские граждане избрали нового президента на конкурентных выборах,
      – отметили в Европарламенте.

      Кроме того, в Европарламенте убеждены этим указом РФ углубляет напряжение, продолжая практику выдачи паспортов в странах "Восточного партнерства", на территориях, не находящихся под контролем национальных правительств, и где продолжаются затяжные конфликты.

      "Понятно, что указ еще больше ослабляет ожидания международного сообщества на выполнение минских соглашений в полном объеме. Этот новый российский указ свидетельствует о совершенно противоположном поведении", – говорится в заявлении.

      Отметим, что 24 апреля глава Кремля Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители оккупированных территорий в Донецкой и Луганской республиках могут по упрощенной процедуре получить российское гражданство. Такое решение Путин объяснил тем, что Украина не желает амнистировать боевиков и предоставить особый статус так называемым "ДНР" и "ЛНР".

      Владимир Путин утверждает, что решение о выдаче паспортов РФ носит "чисто гуманитарный характер", и оно "далеко от того", чтобы провоцировать украинскую власть и международное сообщество.

      Что предусматривает скандальный указ Путина?
      • Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не более трех месяцев.

      • Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет.

      • Основные условия изменения гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      • Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Минские договоренности Европарламент
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