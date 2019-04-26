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      Росія має незмінні наміри з дестабілізації України, – євродепутати про паспортний указ Путіна

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      Європарламент
      Європарламент / фото з відкритих джерел

      Указ, який днями підписав Володимир Путін, щодо спрощення надання російського громадянства жителям окупованого Донбасу свідчить про подальші спроби РФ дестабілізувати ситуацію в Україні.

      Такої думки дотримуються постійний доповідач Європарламенту з питань України Міхаель Галер, євродепутатка Ребекка Гармс та голова Комітету асоціації Україна-ЄС від Європарламенту Даріуш Росаті. У їхній спільній заяві мовиться про те, що Росія відкрито демонструє відсутність своєї поваги до суверенітету України і міжнародного права.

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      Цей неприйнятний указ демонструє незмінні наміри Росії з дестабілізації України, і його підписання відбулося лише через три дні після того, як українські громадяни обрали нового президента на конкурентних виборах,
      – зазначили у Європарламенті.

      Окрім того, у Європарламенті переконані: цим указом РФ поглиблює напруження, продовжуючи практику видачі паспортів у країнах "Східного партнерства", на територіях, які не перебувають під контролем національних урядів, і де тривають затяжні конфлікти.

      "Зрозуміло, що указ ще більше послаблює очікування міжнародної спільноти на виконання мінських угод у повному обсязі. Цей новий російський указ свідчить про абсолютно протилежну поведінку", – мовиться у заяві.

      Зазначимо, що 24 квітня очільник Кремля Володимир Путін підписав указ, згідно з яким, жителі окупованих територій у Донецькій та Луганській республіках можуть за спрощеною процедурою отримати російське громадянство. Таке рішення Путін пояснив тим, що Україна не бажає амністувати бойовиків і надати особливий статус так званим "ДНР" і "ЛНР".

      Володимир Путін стверджує, що рішення про видачу паспортів РФ має "суто гуманітарний характер", і воно "далеке від того", аби провокувати українську владу і міжнародну спільноту.

      Що передбачає скандальний указ Путіна?• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.

      • Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

      • Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

      • Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Європарламент Мінські домовленості
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