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Россия объявила в международный розыск украинца Вольнова из-за пожара в Кемерово

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Россия объявила в международный розыск украинского пранкера Вольнова
Россия объявила в международный розыск украинского пранкера Вольнова / Фото из открытых источников

Украинского пранкера Никиту Кувикова, известного в сети как Евгений Вольнов, объявили в международный розыск из-за заявления, что во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово погибли около 300 человек.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву сообщает "Интерфакс".

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"Кувиков объявлен постановлением следователя в международный розыск", – сообщила она.

По словам Царевой, согласно ходатайству следователя, пранкеру заочно предъявлено обвинение по статье 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Теперь Вольнову грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Царева добавила, что Басманный суд санкционировал арест Кувикова. Срок ареста пранкера составляет два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России.

Сам Вольнов заявил, что цифра в 300 погибших взята, учитывая анализ количества мест в кинозалах.

Напомним, накануне в Следственном комитете России заявили, что украинский пранкер Евгений Вольнов сознательно распространял ложную информацию о 300 погибших во время пожара в Кемерово для дестабилизации ситуации в регионе.

Пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате. Число погибших при пожаре достигло 64-х человек.

Кто такой Евгений Вольнов (настоящее имя Никита Кувиков)? Украинский пранкер, прославившийся множеством телефонных розыгрышей в Интернете, большинство из которых имеют политический характер.

Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Новости политики Криминальные новости Пожар в Кемерово
Источник: 24 Канал
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