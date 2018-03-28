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ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Росія оголосила у міжнародний розшук українця Вольнова через пожежу в Кемерово

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Росія оголосила у міжнародний розшук українського пранкера Вольнова
Росія оголосила у міжнародний розшук українського пранкера Вольнова / Фото з відкритих джерел

Українського пранкера Микиту Кувикова, відомого в мережі як Євген Вольнов, оголосили в міжнародний розшук через заяви, що під час пожежі в ТЦ "Зимова вишня" в російському Кемерово загинули близько 300 осіб.

Про це з посиланням на прес-секретаря Басманного суду Юнону Царьову повідомляє "Інтерфакс".

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"Кувикова оголошено постановою слідчого в міжнародний розшук", – повідомила вона.

За словами Царьової, згідно з клопотанням слідчого, пранкеру заочно пред'явлено звинувачення за статтею 282 Кримінального кодексу РФ (розпалювання ненависті або ворожнечі). Тепер Вольнову загрожує штраф у розмірі від 300 до 500 тисяч рублів або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Царьова додала, що Басманний суд санкціонував арешт Кувикова. Термін арешту пранкеру становить два місяці з моменту екстрадиції або затримання на території Росії.

Сам Вольнов заявив, що цифра щодо 300 загиблих була взята, враховуючи аналіз кількості місць у кінозалах.

Нагадаємо, напередодні у Слідчому комітеті Росії заявили, що український пранкер Євгеній Вольнов свідомо поширював неправдиву інформацію про 300 загиблих під час пожежі в Кемерово задля дестабілізації ситуації в регіоні.

Пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті. Кількість загиблих під час пожежі сягнула 64-ох осіб.

Хто такий Євген Вольнов (справжнє ім'я Микита Кувиков)? Український пранкер, що прославився безліччю телефонних розіграшів в Інтернеті, більшість з яких мають політичний характер.

Теги: Новини Росії Новини України Україна – Росія Новини політики Пожежа в Кемерово Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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