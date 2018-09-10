Россия обвинила США в применении фосфорных бомб в Сирии

Министерство обороны США опровергло заявление российских военных, что американские истребители F-15 использовали запрещенные фосфорные бомбы в Сирии. Представитель Пентагона Шон Робертсон заявил, что военные подразделения в этом регионе не имеют таких боеприпасов.

Об этом сообщила "Медуза".

Читайте также: Меркель поддержала действия России в Сирии

До сих пор мы не получили никаких сообщений об использовании белого фосфора. Ни одна из воинских частей в этом районе даже не оснащена белыми фосфорными боеприпасами,

– сказал Робертсон.

Министерство обороны России заявило, что 8 сентября два истребителя военно-воздушных сил США сбросили фосфорные зажигательные боеприпасы на город Хаджинов в провинции Дейр-эз-Зор. Из-за ударов в районе произошли сильные пожары, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко. Сколько человек погибло и пострадало, не уточнялось.



Добавим, что боеприпасы с использованием белого фосфора запрещены дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.

Напомним, Трамп и высшие должностные лица предупредили сирийский режим и его союзников, Россию и Иран, не использовать химическое оружие или безрассудно убивать людей. Он заявил, что весь мир и Америка будут "очень злые", если в сирийской провинции Идлиб состоится насилие и применение химического оружия.



В субботу, 8 сентября, сирийские правительственные войска и российские союзники нанесли самые мощные за последний месяц авиаудары по провинции Идлиб, которую контролируют сирийские повстанцы. Самолеты совершили около 90 атак.