Россия обвинила Украину в "пиратстве" в Азовском море

Посольство России в США назвало действия украинской власти в Азовском море "пиратством" и призвало Соединенные Штаты прекратить заступаться за украинские судна. К заявлению ведомства прикреплен сюжет российского телеканала о судьбе экипажа "Норд", в котором журналистка также заявляет о "государственном пиратстве" со стороны Украины.

Об этом сообщается на Facebook-странице Посольства России в США.

24 канал сообщал, что накануне Госдепартамент США раскритиковал действия России в отношении украинских судов в Азовском море и Керченском проливе. Также в Госдепе обвинили Кремль в нарушении международного права.

"Госдеп в лице официального представителя Хизер Науэрт заволновался по поводу легитимных остановок для проверок судов в Азовском море. Остановок. Не арестов, не задержаний", – возмущается российское дипведомство.

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Примечательно, что из "сотен" судов не названо ни одно (это важно для понимания политики двойных стандартов). Госдеп сознательно уклонился от этого. Ведь здесь замалчивают факты украинского пиратства,

– говорится в заявлении.

В качестве примера российские дипломаты привели "захват траулера "Норд" украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море вместе с командой, состоящей из крымских рыболовов, которые не признают себя украинскими гражданами".

"Молчит Госдеп и о том, что 10 августа украинские силовики заблокировали в порту Херсона российский танкер "Механик Погодин". На борту находятся 12 членов экипажа. У них уже побывали представители ОБСЕ", – добавило посольство РФ.

"Призываем американцев прекратить заступаться за подопечных, которые бесчинствуют в Азовском море, начать предметный диалог о проблемах российских граждан в американских тюрьмах", – заявили в дипучреждении РФ.

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