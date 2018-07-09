Россия остановила судна для проверки, но не задерживала их, – спикер Госпогранслужбы

Спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что ФСБ России не задерживала украинские торговые суда, а лишь остановила их для проверки.

Об этом говорится на сайте "Сегодня".

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Как отметил Олег Слободян, речь идет не о задержке судов, а об осмотре. "Начиная со второй половины апреля, российские пограничники начали осматривать иностранные суда, идущие как в порты Украины, так и из портов Украины", – сказал он.

Таким образом, как российские, так и украинские пограничники могут осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какое-то подозрение. Поэтому еще раз говорю: никто не задерживал, россияне их осмотрели и после этого они продолжили свой путь. Из тех 4 судов, следовавших в порты Украины, два уже прибыли и еще два следуют и прибудут в ближайшее время,

– отметил спикер Госпогранслужбы.

Он также подчеркнул, что Украина является заложником Соглашения о сотрудничестве с РФ от 2004 года в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств.

Напомним, накануне руководитель проекта Майдан иностранных дел Андрей Клименко сообщил, что береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ перехватила в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся из Бердянска и Мариуполя.