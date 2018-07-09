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Росія зупинила судна для перевірки, але не затримувала їх, – спікер Держприкордонслужби

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Росія зупинила судна для перевірки, але не затримувала їх, – спікер Держприкордонслужби
Росія зупинила судна для перевірки, але не затримувала їх, – спікер Держприкордонслужби / nv.ua

Спікер Державної прикордонної служби Олег Слободян заявив, що ФСБ Росії не затримувала українські торгові судна, а лише зупинила їх для перевірки.

Про це йдеться на сайті "Сегодня".

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Як зазначив Олег Слободян, йдеться не про затримку суден, а про огляд. "Починаючи з другої половини квітня, російські прикордонники почали оглядати іноземні судна, які йдуть як в порти України, так і з портів України", – сказав він.

Таким чином, як російські, так і українські прикордонники можуть оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають якусь підозру. Тому ще раз кажу: ніхто не затримував, росіяни їх оглянули і після цього вони продовжили свій шлях. З тих 4 суден, які слідували в порти України, два вже прибули і ще два слідують і прибудуть найближчим часом,
– наголосив спікер Держприкордонслужби.

Він також підкреслив, що Україна є заручником Угоди про співпрацю з РФ від 2004 року в Азовському морі і Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав.

Нагадаємо, напередодні керівник проекту Майдан закордонних справ Андрій Клименко повідомив, що берегова охорона прикордонної служби ФСБ РФ перехопила в Азовському морі 7 торговельних суден, які прямували з Бердянська і Маріуполя.

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Водний транспорт ФСБ
Джерело: 24 канал
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