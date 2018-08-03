Россия отказала Amnesty International во встрече с Сенцовым

Российская власть без указанных на то причин отказала представителям Amnesty International в посещении украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги.

Об этом руководитель украинского подразделения Amnesty International Оксана Покальчук рассказала в комментарии "Радио Свобода".

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Спустя почти три месяца голодовки его здоровье вызывает серьезные опасения. Отказ в праве посетить Олега Сенцова не имеет оправдания, – подчеркнула Покальчук.

По ее словам, представители Amnesty International стремятся посетить Сенцова в сопровождении независимого медицинского эксперта, который поможет оценить его состояние.

"Amnesty International призывает к немедленному освобождению Сенцова и требует, чтобы во время заключения он имел доступ к квалифицированным медицинским работникам", – подчеркнула правозащитница.

Напомним, 2 августа в Москве под администрацией президента РФ Владимира Путина состоялся одиночный пикет с требованием освободить Олега Сенцова, который 81-й день голодает в российской колонии.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.