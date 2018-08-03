Росія відмовила Amnesty International у зустрічі із Сенцовим

Російська влада без вказаних на те причин відмовила представникам Amnesty International у відвідинах українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують у російській колонії в Лабитнангі.

Про це керівниця українського підрозділу Amnesty International Оксана Покальчук розповіла у коментарі "Радіо Свобода".

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Через майже три місяці голодування його здоров’я викликає серйозні побоювання. Відмова у праві відвідати Олега Сенцова не має виправдання, – наголосила Покальчук.

За її словами, представники Amnesty International прагнуть відвідати Сенцова в супроводі незалежного медичного експерта, який допоможе оцінити його стан.

"Amnesty International закликає до негайного звільнення Сенцова і вимагає, щоб під час ув’язнення він мав доступ до кваліфікованих медичних працівників", – підкреслила правозахисниця.

Нагадаємо, 2 серпня у Москві під Адміністрацією президента РФ Володимира Путіна відбувся одиночний пікет з вимогою звільнити Олега Сенцова, який 81-й день голодує в російській колонії.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.