11:30
3 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    28°C 19°C
  • понеділок
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Космічний "прорив" Рогозіна. Гравітаційна аномалія РФ
Вєсті Кремля
20:57, 2 серпня
Вєсті.UA. Таємниці Верховної Ради. Мандрівник Ляшко
Вєсті.UA
20:56, 2 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Росія відмовила Amnesty International у зустрічі із Сенцовим

354
До Сенцова не пустили правозахисників із міжнародної організації
До Сенцова не пустили правозахисників із міжнародної організації / radiosvoboda

Російська влада без вказаних на те причин відмовила представникам Amnesty International у відвідинах українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують у російській колонії в Лабитнангі.

Про це керівниця українського підрозділу Amnesty International Оксана Покальчук розповіла у коментарі "Радіо Свобода".

Читайте також: Денісова отримала лист про стан здоров'я Сенцова місячної давності: подробиці

Через майже три місяці голодування його здоров’я викликає серйозні побоювання. Відмова у праві відвідати Олега Сенцова не має виправдання, – наголосила Покальчук.

За її словами, представники Amnesty International прагнуть відвідати Сенцова в супроводі незалежного медичного експерта, який допоможе оцінити його стан.

"Amnesty International закликає до негайного звільнення Сенцова і вимагає, щоб під час ув’язнення він мав доступ до кваліфікованих медичних працівників", – підкреслила правозахисниця.

Нагадаємо, 2 серпня у Москві під Адміністрацією президента РФ Володимира Путіна відбувся одиночний пікет з вимогою звільнити Олега Сенцова, який 81-й день голодує в російській колонії.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.
У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини політики Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія заручники Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Волонтери розповіли, як працюють російські системи по виявленню снайперів
сьогодні, 08:40 Волонтери розповіли, як працюють російські системи по виявленню снайперів
Повернись живим
Євросоюз визнає Україну так званою "безпечною третьою країною", але чи так це?
2 серпня, 22:01 Євросоюз визнає Україну так званою "безпечною третьою країною", але чи так це?
Блог Медіа
ТОП-5 безрамкових смартфонів, що дешевші за популярні бренди
2 серпня, 21:03 ТОП-5 безрамкових смартфонів, що дешевші за популярні бренди
Як Новинський війною погрожує, і чому Порошенко не позбавляє його громадянства
2 серпня, 21:00 Як Новинський війною погрожує, і чому Порошенко не позбавляє його громадянства
Дмитро Гнап
"Місія неможлива: Фолаут" — шостий вдалий фільм про пригоди Ітана Ханта
2 серпня, 19:30 "Місія неможлива: Фолаут" — шостий вдалий фільм про пригоди Ітана Ханта
Юлія Ліпенцева
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
У Луцьку так і не проголосували за відставку голови облради
 25 січня 2014 , 19:43
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Юрченко прокоментував можливість повернення в УПЛ
 13 грудня 2016 , 18:44
Зірка Барселони сконфузився на весіллі Мессі – його чекає серйозна розмова з Шакірою?
 5 липня 2017 , 23:19
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук