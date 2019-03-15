Россия перебросила 21 вагон артиллерийских боеприпасов в Иловайск, – Тымчук

Пророссийские оккупанты в Донбассе заметно уменьшили количество обстрелов и вооруженных провокаций в период объявленного "весеннего перемирия". Однако в настоящее время затишья боевики проводят мобилизационные тренировки, перебрасывают военную технику и боеприпасы в горячие точки на фронте.

Кроме того, в течение недели с территории России было доставлено 1500 тонн горюче-смазочных материалов. А на железнодорожную станцию ​​в Иловайске вообще прибыл эшелон в составе 21 вагона с артиллерийскими боеприпасами. Об этом на своей Facebook-странице сообщает координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

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Так, он отмечает, что в районе Белого разведка зафиксировала перемещение артиллерийской батареи буксируемых орудий-гаубиц, а также – перебрасывание боеприпасов в сторону Алчевска.

Сразу на двух участках оккупанты оборудуют позиции для дополнительных огневых средств: в районе к югу от Первомайска – позиции для минометов и станковых гранатометов, в районе Саханка на Мариупольском направлении – оборудование окопов и укрытий во второй линии.

Через Торез и Шахтерск оккупанты продолжают перебрасывать боеприпасы и снаряжение. Также через Шахтерск в сторону Донецка пророссийские боевики перебросили до 20-и единиц боевых бронированных машин.

В район Дебальцево оккупанты перебросили подразделение 100-миллиметровых противотанковых пушек типа МТ-12 "Рапира".

В районе Марьинки оккупационные формирования подтянули к переднему краю минометную батарею (4 единицы) 2Б14 "Поднос". На данный момент это подразделение огонь не открывало, для него оборудовали и маскируют сразу несколько разнесенных огневых позиций.

Также Тымчук добавил, что в оккупационных администрациях "ДНР" все более активно циркулируют слухи о том, что якобы в конце мая между Украиной и РФ начнутся прямые переговоры о признании Крыма российским и подписания "нового договора о мирном разрешении проблемы Донбасса".

Особенно активно эта тема обсуждается в среднем звене "государственных служащих" так называемой "ДНР",

– уточнил Тимчук.

Отметим, что боевики на Донбассе накануне выборов в Украине активно запугивают местное население, распространяя фейки. Оккупанты особенно заботятся о том, чтобы избежать недовольства среди населения Донбасса. Теперь ложная и искаженная информация об угрозе наступления Вооруженных сил распространяется еще активнее.