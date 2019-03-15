14:28
15 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Голлівудська зірка хоче до Росії. Рятівник "Роскосмосу"
      Вєсті Кремля
      23:24, 14 березня
      Вєсті. UA: Екстрене повідомлення від Ляшка. Розенблат мстить Ситнику
      Вєсті.UA
      21:32, 14 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Спорт під час війни
      Згадати все
      21:25, 13 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Росія перекинула 21 вагон артилерійських боєприпасів в Іловайськ, – Тимчук

      293 Читать новость на русском
      Боєприпаси із Росії і переміщення техніки – так виглядає "весняне перемир'я" в окупантів
      Боєприпаси із Росії і переміщення техніки – так виглядає "весняне перемир'я" в окупантів / Ілюстративне фото

      Проросійські окупанти на Донбасі помітно зменшили кількість обстрілів і збройних провокацій у період оголошеного "весняного перемир'я". Проте у час затишшя бойовики проводять мобілізаційні тренування, перекидають військову техніку та боєприпаси у гарячі точки на фронті.

      Окрім того, протягом тижня з території Росії були доставлені 1500 тонн паливно-мастильних матеріалів. А на залізничну станцію в Іловайську взагалі прибув ешелон у складі 21 вагона з артилерійськими боєприпасами. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук.

      Читайте також: Росія стягує танки і військових на Донбас: бійці ЗСУ готові давати відсіч

      Так, він зазначає, що в районі Білого розвідка зафіксувала переміщення артилерійської батареї буксируваних гармат-гаубиць, а також – перекидання боєприпасів в сторону Алчевська.

      Відразу на двох ділянках окупанти обладнують позиції для додаткових вогневих засобів: в районі на південь від Первомайська – позиції для мінометів і станкових гранатометів, в районі Саханка на Маріупольському напрямку – обладнання окопів і укриттів в другій лінії.

      Через Торез і Шахтарськ окупанти продовжують перекидати боєприпаси і спорядження. Також через Шахтарськ в бік Донецька проросійські бойовики перекинули до 20-и одиниць бойових броньованих машин.

      У район Дебальцевого окупанти перекинули підрозділ 100-міліметрових протитанкових гармат типу МТ-12 "Рапіра".

      В районі Мар'їнки окупаційні формування підтягнули до переднього краю мінометну батарею (4 одиниці) 2Б14 "Піднос". На разі цей підрозділ вогонь не відкривав, для нього обладнали і маскують відразу кілька рознесених вогневих позицій.

      Також Тимчук додав, що в окупаційних адміністраціях "ДНР" все більш активно циркулюють чутки про те, що начебто наприкінці травня між Україною і РФ почнуться прямі переговори про визнання Криму російським і підписання "нового договору про мирне вирішення проблеми Донбасу".

      Особливо активно ця тема обговорюється в середній ланці "державних службовців" так званої "ДНР",
      – уточнив Тимчук.

      Зазначимо, що бойовики на Донбасі напередодні виборів в Україні активно залякують місцеве населення, поширюючи фейки. Окупанти особливо дбають про те, аби уникнути невдоволення серед населення Донбасу. Тепер неправдива та викривлена інформація про загрозу наступу Збройних сил розповсюджується ще активніше.

      blog_ava
      Жахлива стрілянина в Новій Зеландії, десятки загиблих: що відомо (18+)
      сьогодні
      8511
      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Я захищаю честь України та пишаюсь цим, – чемпіонка Європи зі стрільби з лука Жанна Наумова
      сьогодні , 13:30 Я захищаю честь України та пишаюсь цим, – чемпіонка Європи зі стрільби з лука Жанна Наумова
      Станіслав Безушко 142
      Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      сьогодні , 13:04 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      Юлія Турелик 462
      Авіакатастрофа з Boeing 737 Max: чому сталася трагедія
      сьогодні , 11:28 Авіакатастрофа з Boeing 737 Max: чому сталася трагедія
      1464
      Як подолати корупцію: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 11:47 Як подолати корупцію: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 3325
      Захист прав споживачів: як повернути неякісний товар в магазин
      сьогодні , 10:30 Захист прав споживачів: як повернути неякісний товар в магазин
      9798
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук