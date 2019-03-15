Росія перекинула 21 вагон артилерійських боєприпасів в Іловайськ, – Тимчук

Проросійські окупанти на Донбасі помітно зменшили кількість обстрілів і збройних провокацій у період оголошеного "весняного перемир'я". Проте у час затишшя бойовики проводять мобілізаційні тренування, перекидають військову техніку та боєприпаси у гарячі точки на фронті.

Окрім того, протягом тижня з території Росії були доставлені 1500 тонн паливно-мастильних матеріалів. А на залізничну станцію в Іловайську взагалі прибув ешелон у складі 21 вагона з артилерійськими боєприпасами. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук.

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Так, він зазначає, що в районі Білого розвідка зафіксувала переміщення артилерійської батареї буксируваних гармат-гаубиць, а також – перекидання боєприпасів в сторону Алчевська.

Відразу на двох ділянках окупанти обладнують позиції для додаткових вогневих засобів: в районі на південь від Первомайська – позиції для мінометів і станкових гранатометів, в районі Саханка на Маріупольському напрямку – обладнання окопів і укриттів в другій лінії.

Через Торез і Шахтарськ окупанти продовжують перекидати боєприпаси і спорядження. Також через Шахтарськ в бік Донецька проросійські бойовики перекинули до 20-и одиниць бойових броньованих машин.

У район Дебальцевого окупанти перекинули підрозділ 100-міліметрових протитанкових гармат типу МТ-12 "Рапіра".

В районі Мар'їнки окупаційні формування підтягнули до переднього краю мінометну батарею (4 одиниці) 2Б14 "Піднос". На разі цей підрозділ вогонь не відкривав, для нього обладнали і маскують відразу кілька рознесених вогневих позицій.

Також Тимчук додав, що в окупаційних адміністраціях "ДНР" все більш активно циркулюють чутки про те, що начебто наприкінці травня між Україною і РФ почнуться прямі переговори про визнання Криму російським і підписання "нового договору про мирне вирішення проблеми Донбасу".

Особливо активно ця тема обговорюється в середній ланці "державних службовців" так званої "ДНР",

– уточнив Тимчук.

Зазначимо, що бойовики на Донбасі напередодні виборів в Україні активно залякують місцеве населення, поширюючи фейки. Окупанти особливо дбають про те, аби уникнути невдоволення серед населення Донбасу. Тепер неправдива та викривлена інформація про загрозу наступу Збройних сил розповсюджується ще активніше.