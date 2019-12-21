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      Россия перекрыла Керченский пролив для судов: что готовят оккупанты

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      Россия перекрыла Керченский пролив для судов на четверо суток / ТАСС

      Российский Минтранс перекрыл движение через Керченский пролив – ограничение будет действовать четверо суток. На следующей неделе оккупанты готовят открытие железнодорожного соединения с аннексированным полуостровом.

      Открывать железную дорогу на незаконном моста планирует президент страны-оккупанта Владимир Путин, об этом председатель наблюдательного Совета "Майдана иностранных дел "Андрей Клименко написал на своей фейсбук-странице.

      Смотрите также: Уже и латки есть: как разрушается Крымский мост – фото

      "20.12.2019 Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение через Керченский пролив на четверо суток – с 21 по 24.12.19. Почему? Потому, что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд", – сообщил Клименко.

      О временных ограничениях вблизи Керченского пролива пишут и российские СМИ, объясняя все "техническими работами".

      Судовладельцев и операторов водного транспорта призывают воздержаться от выхода судов в акваторию моста через Керченский пролив с ближайшей субботы до среды,
      – сообщает издание Интерфакс.

      Ранее российские СМИ анонсировали запуск железнодорожного сообщения с оккупированным полуостровом именно в то время и подтверждали, что участие в мероприятии примет и Владимир Путин.

      Что известно о железнодорожном сообщении РФ по оккупированным Крымом?

      • После оккупации украинского полуострова Крым оккупанты начали строительство моста через Керченский пролив. Его автомобильную часть была открыта еще в мае 2018 года.
      • Осенью 2019 завершена и железнодорожнач часть, а с 8 ноября началась продажа билетов на поезда в оккупированный Крым. Первый поезд из России на украинский полуостров отправится 23 декабря.

      Что известно про Крымский мост?
      Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему.

      У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. К примеру, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Еще одна проблема – Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
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