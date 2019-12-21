Росія закрила Керченську протоку для суден: що готують окупанти

Російський Мінтранс перекрив рух через Керченську протоку – обмеження діятимуть чотири доби. Наступного тижня окупанти готують відкриття залізничного з’єднання з анексованим півостровом.

Відкривати залізницю на незаконному мосту планує президент країни-окупанта Володимир Путін, про це голова спостережної Ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко написав на своїй фейсбук-сторінці.

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"20.12.2019 Мінтранс РФ ось просто взяв і фактично перекрив рух Керченською протокою на чотири доби - з 21 по 24.12.19. Чому? Тому, що 23-го сам президент РФ поїде на паровозі через міст, а 24-го поїде перший потяг", – повідомив Клименко.

Про тимчасові обмеження поблизу Керченської протоки пишуть і російські ЗМІ, пояснюючи усе "технічними роботами".

Судновласників та операторів водного транспорту закликають утриматися від виходу суден в акваторію моста через Керченську протоку з найближчої суботи до середи,

– повідомляє видання Інтерфакс.

Раніше російські ЗМІ анонсували запуск залізничного сполучення з окупованим півостровом саме у той час і підтверджували, що участь у заході візьме і Володимир Путін.

Що відомо про залізничне сполучення РФ з окупованим Кримом?

Після окупації українського півострова Крим окупанти розпочали будівництво мосту через Керченську протоку. Його автомобільну частину було відкрито ще у травні 2018 року.

Восени 2019 року завершено і залізничну частину, а з 8 листопада розпочався продаж квитків на потяги до окупованого Криму.

Що відомо про Кримський міст? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.



В окупантів часто виникають проблеми з мостом. До прикладу, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Ще одна проблема – Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.