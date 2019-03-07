Россия переселит в оккупированный Крым до 50 тысяч своих граждан, – Климкин

В течение следующих лет количество россиян, которых переселили в оккупированный Крым, может достичь 50 тысяч.

Вероятно, что среди них – немало людей с криминальным прошлым, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин изданию "Укринформ".

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"Специально переселяют тех, кого можно контролировать. Это – достаточно разные по национальному и религиозному признаку люди", – прокомментировал он.

Министр также отметил, что на территории полуострова развивают инфраструктуру для ядерного оружия, а российская экспансия в Сирию и на Ближний Восток в значительной степени происходит именно из оккупированного Крыма.

Россия не смогла превратить оккупированную территорию в обычную Россию. Это – гораздо худшая версия РФ, гораздо худшая версия диктатуры, где люди боятся просто выходить из дома. Многие в мире это чувствуют, но не до конца понимают,

– подчеркнул дипломат.

Кроме этого, по словам Климкина, ФСБ ежедневно вызывает крымчан – чтобы запугать, а задержание архиепископа ПЦУ Климента было "вообще за пределами всех красных линий".

Что известно про задержание архиепископа Климента в Крыму? Российские спецслужбы задержали Архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента 3 марта на автовокзале в оккупированном Симферополе, когда тот собирался ехать в Ростов-на-Дону на суд над украинским политзаключенным Павлом Грибом. Силовики забрали архиепископа, когда тот уже сидел в автобусе. Причиной стала якобы кража в церкви, где он проводит службы. После 4 часов содержания в участке его отпустили.



Затем его снова задержали по новым обвинениям – якобы был анонимный телефонный звонок в полицию, где неизвестный сказал, что священнослужитель нецензурно ругался на рынке.