Росія пересилить до окупованого Криму десятки тисяч своїх громадян, – Клімкін

Впродовж наступних років кількість росіян, яких переселили до окупованого Криму, може сягнути 50 тисяч.

Ймовірно, що серед них – чимало людей із кримінальним минулим, повідомив голова МЗС України Павло Клімкін виданню "Укрінформ".

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"Спеціально переселяють тих, кого можна контролювати. Це – досить різні за національною та релігійною ознакою люди", – прокоментував він.

Міністр також зазначив, що на території півострова розвивають інфраструктуру для ядерної зброї, а російська експансія в Сирію та на Близькій Схід значною мірою відбувається саме з окупованого Криму.

Росія не змогла перетворити окуповану територію на звичайну Росію. Це – набагато гірша версія РФ, набагато гірша версія диктатури, де люди бояться просто виходити з дому. Багато хто у світі це відчуває, та не до кінця розуміє,

– наголосив дипломат.

Крім цього, за словами Клімкіна, ФСБ щодня викликає кримчан – щоб залякати їх, а затримання архієпископа ПЦУ Климента було "взагалі за межами всіх червоних ліній".

Що відомо про затримання архієпископа Климента у Криму? Російські спецслужби затримали Архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента 3 березня на автовокзалі в окупованому Сімферополі, коли той збирався їхати до Ростова-на-Дону на суд над українським політв'язнем Павлом Грибом. Силовики забрали архієпископа, коли той вже сидів в автобусі. Причиною стала нібито крадіжка у церкві, де він проводить служби. Після 4 годин тримання у відділку його відпустили.



Потім його знову затримали за новими звинуваченнями – нібито був анонімний телефонний дзвінок в поліцію, де невідомий сказав, що священнослужитель нецензурно лаявся на ринку.