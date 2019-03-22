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      Россия перевезла гиперзвуковые ракеты на полигон для испытаний, – СМИ

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      Россия перевезла гиперзвуковые ракеты на полигон для испытаний, – СМИ
      Россия перевезла гиперзвуковые ракеты на полигон для испытаний, – СМИ / Getty images

      Около 20 российских гиперзвуковых ракет были переброшены на испытательный полигон. Такие данные озвучили представители разведки США.

      Это означает, что у России есть амбиции по разработке этого оружия, и они расставили приоритеты именно для этой конкретной программы, сообщает CNBC, ссылаясь на собственные источники.

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      "Россияне в целом решили, что их устраивает разработка, и теперь сосредоточатся на точном доведении оружия путем испытаний", – сообщил на условиях анонимности знакомый с отчетами разведки источник.

      Что такое гиперзвуковое оружие?
      Гиперзвуковой двигатель отличается от обычного сверхзвуковым сгоранием. Поэтому гиперзвуковое оружие может перемещаться по меньшей мере в пять раз быстрее, чем скорость звука, или около одной мили в секунду.

      Однако, в отличие от реактивных и ракетных двигательных систем, которые могут быть испытаны на земле, испытания гиперзвуковых самолетов возможно только в дорогих экспериментальных установках или стартовых комплексах, которые ведут к большим затратам при разработке. Экспериментальные модели после пусков обычно разрушаются во время или после завершения испытаний, что исключает их повторное использование.

      К слову, гиперзвуковая ракета класса "воздух-земля", получившая название "Кинжал", была испытана уже не менее трех раз. В июле Кремль успешно испытал оружие с поражением цели, находящейся на расстоянии около 500 миль.

      В другом отчете американской разведки указано, что гиперзвуковая ракета была установлена ​​и запущена 12 раз с российского истребителя МиГ-31. Кроме того, ведутся работы по установке оружия на стратегический бомбардировщик.

      Недавно президент России представил новую гиперзвуковую ракету "Циркон". По его словам, это новый вид вооружения будет обладать скоростью 9 махов (1 мах равен 1062 километров в час на высоте 11 километров; гиперзвук – это скорость от 5 махов и выше) и дальность полета более чем в тысячу километров.

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      Теги: Оружие Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
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