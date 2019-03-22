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      Росія перевезла гіперзвукові ракети на полігон для випробувань, – ЗМІ

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      Росія перевезла гіперзвукові ракети на полігон для випробувань, – ЗМІ
      Росія перевезла гіперзвукові ракети на полігон для випробувань, – ЗМІ / Getty images

      Близько 20 російських гіперзвукових ракет були перекинуті на випробувальний полігон. Такі дані озвучили представники розвідки США.

      Це означає, що у Росії є амбіції щодо розробки цієї зброї, і що вони розставили пріоритети саме для цієї конкретної програми, повідомляє CNBC, посилаючись на власні джерела.

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      "Росіяни в цілому вирішили, що їх влаштовує розробка, і тепер зосередяться на точному доведенні зброї шляхом випробувань", – повідомило на умовах анонімності знайоме зі звітами розвідки джерело.

      Що таке гіперзвукова зброя?Гіперзвуковий двигун відрізняється від звичайного надзвуковим згорянням. Тому гіперзвукова зброя може переміщатися щонайменше в п'ять разів швидше, ніж швидкість звуку, або близько однієї милі в секунду.

      Однак, на відміну від реактивних та ракетних рушійних систем, які можуть бути випробувані на землі, випробування гіперзвукових літаків можливе тільки в дорогих експериментальних установках або стартових комплексах, які ведуть до великих витрат при розробці. Експериментальні моделі після пусків зазвичай руйнуються під час або після завершення випробувань, що виключає їхнє повторне використання.

      До слова, гіперзвукова ракета класу "повітря-земля", що отримала назву "Кинджал", пройшла випробування не менше трьох разів. У липні Кремль успішно випробував зброю проти цілі, що знаходиться на відстані близько 500 миль.

      В іншому звіті американської розвідки вказано, що гіперзвукова ракета була встановлена ​​і запущена 12 разів з російського винищувача МіГ-31. Крім того, ведуться роботи з установки зброї на стратегічний бомбардувальник.

      Нещодавно президент Росії презентував нову гіперзвукову ракету "Циркон". За його словами, це новий вид озброєння матиме швидкість 9 махів (1 мах дорівнює 1062 кілометрів за годину на висоті 11 кілометрів; гіперзвук – це швидкість від 5 махів і вище) і дальність польоту у понад тисячу кілометрів.

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      Теги: Зброя Новини політики Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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