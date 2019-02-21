Чому Путін так багато говорить про ракети та інше новітнє російське озброєння

У 2018 році президент Росії Володимир Путін майже третину своєї промови під час послання Федеральним зборам присвятив розповідям про новітнє російське озброєння. Як згодом пояснив він, таким чином він мав намір заспокоїти росіян.

За словами господаря Кремля, минулорічне послання не проходило" під гуркіт канонад ", як про це сьогодні заявляють журналісти.

Читайте також: Чому Путін після Грузії напав ще й на Україну

Тоді потрібно було пояснити країні, на що ми витрачали чималі ресурси, потрібно було заспокоїти людей, тому що ми оголосили про те, що ми знижуємо витрати на оборону. Ми ж знижуємо, у нас тепер пішло зниження витрат на оборону, і багато хто занепокоївся, чи не призведе це до зниження обороноздатності. Ми закінчили цілу низку проектів, і цілком природним було б сказати про те, до чого ми прийшли,

– зауважив Путін під час спілкування з журналістами, передає прес-служба Кремля.

Водночас політик наголосив, усе, що робить і робитиме Росія, – це певною мірою у відповідь на вихід США з Договору щодо протиракетної оборони.

"І нам потрібно було сказати країні, що всі можуть жити та почуватися спокійно, що ми реагуємо, реагуємо ось таким чином, як це було сказано", – констатував російський президент.

Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США? Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Документ передбачає, що Вашингтон і Москва відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



У грудні 2018 року держсекретар США Майк Помпео оголосив про намір його країни вийти з цього договору. Він нагрлошував, що це станеться, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.



Щоправда, перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами у 2012 році, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. Крім того, у 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею та Литвою.



Згодом американський президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Також господар Білого дому звинуватив Кремль у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США та американським військам за кордоном".



Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яку вже розміщено в Румунії та ще одну будують у Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, може бути використано для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та нині у американців існує лише в морській версії.



2 лютого США офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

Під час цьогорічного послання Федеральним зборам Путін також не оминув увагою тему російського озброєння. Зокрема, він презентував нову гіперзвукову ракету "Циркон", розповів, які кораблі та підводні човни буде передано ВМФ РФ і згадав про кілька ракетних комплексів.

Крім того, російський лідер заявив, що вже навесні 2019 року військові країни-агресора спустять на воду перший ядерний підводний човен із безпілотною системою "Посейдон".

Щоправда, за словами Путіна, Росія – не войовнича країна, а хоче дружніх взаємин з іншими країнами. Проте не завжди представники інших держав це розуміють і часто поводяться зовсім інакше, зокрема запроваджуючи санкції.