06:07
21 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками
      Вєсті Кремля
      22:39, 19 лютого
      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
      Вєсті.UA
      19:55, 19 лютого
      Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами
      ЦРУ
      09:00, 20 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Чому Путін так багато говорить про ракети та інше новітнє російське озброєння

      106
      Володимир Путін під час послання Федеральним зборам РФ
      Володимир Путін під час послання Федеральним зборам РФ / Getty Images

      У 2018 році президент Росії Володимир Путін майже третину своєї промови під час послання Федеральним зборам присвятив розповідям про новітнє російське озброєння. Як згодом пояснив він, таким чином він мав намір заспокоїти росіян.

      За словами господаря Кремля, минулорічне послання не проходило" під гуркіт канонад ", як про це сьогодні заявляють журналісти.

      Читайте також: Чому Путін після Грузії напав ще й на Україну

      Тоді потрібно було пояснити країні, на що ми витрачали чималі ресурси, потрібно було заспокоїти людей, тому що ми оголосили про те, що ми знижуємо витрати на оборону. Ми ж знижуємо, у нас тепер пішло зниження витрат на оборону, і багато хто занепокоївся, чи не призведе це до зниження обороноздатності. Ми закінчили цілу низку проектів, і цілком природним було б сказати про те, до чого ми прийшли,
      – зауважив Путін під час спілкування з журналістами, передає прес-служба Кремля.

      Водночас політик наголосив, усе, що робить і робитиме Росія, – це певною мірою у відповідь на вихід США з Договору щодо протиракетної оборони.

      "І нам потрібно було сказати країні, що всі можуть жити та почуватися спокійно, що ми реагуємо, реагуємо ось таким чином, як це було сказано", – констатував російський президент.

      Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США? Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Документ передбачає, що Вашингтон і Москва відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      У грудні 2018 року держсекретар США Майк Помпео оголосив про намір його країни вийти з цього договору. Він нагрлошував, що це станеться, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.

      Щоправда, перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами у 2012 році, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. Крім того, у 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею та Литвою.

      Згодом американський президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Також господар Білого дому звинуватив Кремль у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США та американським військам за кордоном".

      Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яку вже розміщено в Румунії та ще одну будують у Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, може бути використано для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та нині у американців існує лише в морській версії.

      2 лютого США офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні  та дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

      Під час цьогорічного послання Федеральним зборам Путін також не оминув увагою тему російського озброєння. Зокрема, він презентував нову гіперзвукову ракету "Циркон", розповів, які кораблі та підводні човни буде передано ВМФ РФ і згадав про кілька ракетних комплексів.

      Крім того, російський лідер заявив, що вже навесні 2019 року військові країни-агресора спустять на воду перший ядерний підводний човен із безпілотною системою "Посейдон".

      Щоправда, за словами Путіна, Росія – не войовнича країна, а хоче дружніх взаємин з іншими країнами. Проте не завжди представники інших держав це розуміють і часто поводяться зовсім інакше, зокрема запроваджуючи санкції.

      що говорив путін про новітнє російське озброєння під час послання федеральним зборам у 2018 році:
      blog_ava
      Гороскоп на 21 лютого для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      100
      Теги: Зброя Новини Росії Володимир Путін Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 20 лютого: Україна вшанувала пам'ять Небесної Сотні, Порошенко виступив в ООН
      20 лютого , 22:02 Головні новини 20 лютого: Україна вшанувала пам'ять Небесної Сотні, Порошенко виступив в ООН
      722
      Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      20 лютого , 22:01 Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      Олексій Чибісов 1695
      Росія готує наступ, треба поставити її на місце: про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН
      20 лютого , 19:43 Росія готує наступ, треба поставити її на місце: про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН
      1075
      Вибори президента: що потрібно знати українцям?
      20 лютого , 19:31 Вибори президента: що потрібно знати українцям?
      Інна Жолобович 11776
      Пентагон і НАТО: кібервійна замість Афганістану?
      20 лютого , 19:01 Пентагон і НАТО: кібервійна замість Афганістану?
      Борис Немировський 289
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук