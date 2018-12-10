Россия планирует перебросить в оккупированный Крым еще несколько боевых кораблей

Российская Федерация до конца 2018 и в 2019 году собирается пополнить Черноморский флот в оккупированном Крыму новыми военными катерами и кораблями.

Об этом сообщил вице-адмирал Черноморского флота России Александр Моисеев, передаёт "Интерфакс".

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Он отметил, что до конца декабря 2018 года в состав флота войдет новый патрульный корабль "Василий Быков", а в 2019 году – патрульный корабль "Дмитрий Рогачёв", морской тральщик "Иван Антонов" и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта.

Кроме того, Моисеев рассказал, что в понедельник, 10 декабря, в оккупированном Севастополе командование Черноморского флота России приняло на вооружение малый ракетный корабль "Орехово-Зуево".

По его словам, этот корабль оснащён "современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения и крылатыми ракетами большой дальности "Калибр", предназначенными для поражения морских и береговых целей".

Также вице-адмирал добавил, что Россия укрепляет Черноморский флот и "становится сильнее на южном морском направлении".

"Уверен, что новый корабль в кратчайшие сроки приступит к решению поставленных задач в дальний и ближний морских зонах", – сказал Моисеев.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Россия перебросила во временно оккупированный Крым новый военный корабль "Орехово-Зуево". Постоянным местом дислокации этого корабля должен стать Севастополь.

Что известно о корабле "Орехово-Зуево"?

Главным вооружением корабля является вертикальная пусковая установка с восемью высокоточными крылатыми ракетами для уничтожения морских и наземных целей.



Дальность плавания судна – до 1500 морских миль. В комплекс вооружения корабля также входят: 100-миллиметровая артустановка А-190 "Универсал", два шестиствольных зенитно-артиллерийских 30-миллиметровых комплекса АК 630-М "Дуэт", две пусковые установки зенитных управляемых ракет ЗУР "Игла" или "Игла-М "две 14,5-миллиметровые и три 7,62-миллиметровые пулеметные установки.