Росія планує перекинути в окупований Крим ще кілька бойових кораблів

Російська Федерація до кінця 2018 і в 2019 році збирається поповнити Чорноморський флот в окупованому Криму новими військовими катерами і кораблями.

Про це повідомив віце-адмірал Чорноморського флоту Росії Олександр Моїсеєв, передає "Интерфакс".

Читайте також: Кораблі НАТО мають увійти в Чорне море, аби стримати Росію, – Порошенко

Він зазначив, що до кінця грудня 2018 року до складу флоту увійде новий патрульний корабель "Василь Биков", а в 2019 році – патрульний корабель "Дмитро Рогачов", морський тральщик "Іван Антонов" і швидкісний транспортно-десантний катер нового проекту.

Окрім того, Моїсеєв розповів, що в понеділок, 10 грудня, в окупованому Севастополі командування Чорноморського флоту Росії прийняло на озброєння малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво".

За його словами, цей корабель оснащений "сучасними зразками артилерійського, ракетного, протидиверсійного, зенітного і радіотехнічного озброєння і крилатими ракетами великої дальності "Калібр", призначеними для ураження морських і берегових цілей".

Також віце-адмірал додав, що Росія зміцнює Чорноморський флот і "стає сильнішою на південному морському напрямку".

"Упевнений, що новий корабель в найкоротші терміни приступить до вирішення поставлених завдань в дальній і ближній морських зонах", – сказав Моїсеєв.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Росія перекинула до тимчасово окупованого Криму новий військовий корабель "Орехово-Зуєво". Постійним місцем дислокації цього корабля має стати Севастополь.

Що відомо про корабель "Орєхово-Зуєво"? Головним озброєнням корабля є вертикальна пускова установка з вісьмома високоточними крилатими ракетами для знищення морських і наземних цілей.



Дальність плавання судна – до 1500 морських миль. У комплекс озброєння корабля також входять: 100-міліметрова артустановка А-190 "Універсал", два шестиствольних зенітно-артилерійських 30-міліметрових комплекси АК 630-М "Дует", дві пускові установки зенітних керованих ракет ЗУР "Голка" або "Голка-М" , дві 14,5-міліметрові і три 7,62-міліметрові кулеметні установки.