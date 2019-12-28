Россия похвасталась новой сверхзвуковой ракетой: она способна маневрировать в воздухе

27 декабря в России на боевое дежурство заступил первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард". Он способен летать со скоростью более чем в 20 раз больше скорости звука.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны России.

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Полк заступил на боевое дежурство в Ясненской ракетной дивизии в Оренбургской области. Российский президент Путин уже сравнил создание "Авангарда" с запуском Советским Союзом искусственного спутника Земли в 1957 году.

Что известно о комплексе "Авангард"

"Авангард" – это комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной крылатым боевым блоком. Он способен летать в плотных слоях атмосферы со скорость в 20 раз большей скорости звука.

В отличие от обычной ракетной боеголовки, которая после отделения летит по предсказуемой траектории, боевые блоки "Авангарда" способны совершать маневры в воздухе, из-за чего ее труднее перехватить.

К слову, в начале октября российский президент Владимир Путин хвастался разработкой сверхмощных ударных комплексов, которые якобы смогут преодолеть любую систему противоракетной обороны. По его словам, такого оружия нигде больше нет в мире.