Росія похизувалась новою надзвуковою ракетою: вона здатна маневрувати у повітрі

27 грудня у Росії на бойове чергування заступив перший полк із ракетним комплексом стратегічного призначення "Авангард". Він здатний літати зі швидкістю в понад 20 разів більшою за швидкість звуку.

Про це повідомляє "ТАСС" із посиланням на пресцентр Міністерства оборони Росії.

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Полк заступив на бойове чергування в Ясненській ракетній дивізії в Оренбурзькій області. Російський президент Путін уже порівняв створення "Авангарду" з запуском Радянським Союзом штучного супутника Землі в 1957 році.

Що відомо про комплекс "Авангард"

"Авангард" — це комплекс стратегічного призначення з міжконтинентальною балістичною ракетою, оснащеною крилатим бойовим блоком. Він здатен літати в густих шарах атмосфери зі швидкість понад 20 швидкостей звуку.

На відміну від звичайної ракетної боєголовки, яка після відділення летить за передбачуваною траєкторією, бойові блоки "Авангарду" здатні здійснювати маневри в повітрі, через що їх важче перехопити.

До слова, на початку жовтня російський президент Володимир Путін хвалився розробкою надпотужних ударних комплексів , які нібито зможуть подолати будь-яку систему протиракетної оборони. За його словами, такої зброї ніде більше немає у світі.