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      Росія похизувалась новою надзвуковою ракетою: вона здатна маневрувати у повітрі

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      Ракетний комплекс стратегічного призначення "Авангард" / mil.ru

      27 грудня у Росії на бойове чергування заступив перший полк із ракетним комплексом стратегічного призначення "Авангард". Він здатний літати зі швидкістю в понад 20 разів більшою за швидкість звуку.

      Про це повідомляє "ТАСС" із посиланням на пресцентр Міністерства оборони Росії.

      До теми: Армія Росії взяла на озброєння новий потужний зенітний ракетний комплекс: що про нього відомо

      Полк заступив на бойове чергування в Ясненській ракетній дивізії в Оренбурзькій області. Російський президент Путін уже порівняв створення "Авангарду" з запуском Радянським Союзом штучного супутника Землі в 1957 році.

      Що відомо про комплекс "Авангард"

      "Авангард" — це комплекс стратегічного призначення з міжконтинентальною балістичною ракетою, оснащеною крилатим бойовим блоком. Він здатен літати в густих шарах атмосфери зі швидкість понад 20 швидкостей звуку.

      На відміну від звичайної ракетної боєголовки, яка після відділення летить за передбачуваною траєкторією, бойові блоки "Авангарду" здатні здійснювати маневри в повітрі, через що їх важче перехопити.

      До слова, на початку жовтня російський президент Володимир Путін хвалився розробкою надпотужних ударних комплексів, які нібито зможуть подолати будь-яку систему протиракетної оборони. За його словами, такої зброї ніде більше немає у світі.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Зброя Володимир Путін
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